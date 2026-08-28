Isenção para elétricos desmontados divide montadoras chinesas

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A prorrogação da cota para importar veículos elétricos desmontados com imposto zero gerou forte divisão entre as montadoras chinesas no Brasil. A medida, que teria beneficiado a BYD, é vista por outros grupos como uma alteração nas condições de concorrência e um aumento do risco-país para novos investimentos.

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A prorrogação da cota que permite importar veículos elétricos desmontados com imposto zero dividiu as montadoras chinesas instaladas no Brasil. Executivos do setor afirmam que a medida favoreceu sobretudo a BYD e alterou as condições de concorrência depois que outros grupos já haviam investido na produção local.

O incômodo com a mudança ultrapassou as operações brasileiras e chegou às matrizes e aos acionistas das montadoras chinesas. Executivos de companhias do setor avaliam que a decisão do governo aumentou a percepção de risco do país justamente quando as subsidiárias tentam obter novos investimentos para expansão por aqui.