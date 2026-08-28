Isenção para elétricos desmontados divide montadoras chinesas
Decisão de manter alíquota zero para modelos importados beneficia BYD, gera incômodo na concorrência e acende alerta de risco regulatório em matrizes
A prorrogação da cota que permite importar veículos elétricos desmontados com imposto zero dividiu as montadoras chinesas instaladas no Brasil. Executivos do setor afirmam que a medida favoreceu sobretudo a BYD e alterou as condições de concorrência depois que outros grupos já haviam investido na produção local.
O incômodo com a mudança ultrapassou as operações brasileiras e chegou às matrizes e aos acionistas das montadoras chinesas. Executivos de companhias do setor avaliam que a decisão do governo aumentou a percepção de risco do país justamente quando as subsidiárias tentam obter novos investimentos para expansão por aqui.