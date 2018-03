IRPF 2018: pagamento das restituições começa em 15 de junho

O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018 será pago no dia 15 de junho. O calendário de restituições foi publicado pela Receita Federal no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

De acordo com a publicação, serão sete lotes, sendo que o último será depositado no dia 17 de dezembro (veja abaixo).

Lote de restituição Data de liberação 1º lote 15 de junho de 2018 2º lote 16 de julho de 2018 3º lote 15 de agosto de 2018 4º lote 17 de setembro de 2018 5º lote 15 de outubro de 2018 6º lote 16 de novembro de 2018 7º lote 17 de dezembro de 2018

Idosos com de 60 anos, portadores de deficiência física ou mental, com moléstias graves e profissionais do magistério têm prioridade no recebimento da restituição. Depois desses grupos, o pagamento é feito por ordem de entrega da declaração do Imposto de Renda.

O prazo para entrega acaba às 23h59 de 30 de abril. Quem atrasar a entrega da declaração está sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais, e máxima de 20% do imposto devido.

Para este ano, a expectativa da Receita é que 28,8 milhões de contribuintes enviem as declarações. No ano passado, 28,5 milhões prestaram contas ao Fisco.