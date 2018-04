IR: Faltou documento? Entrega a declaração hoje e retifica depois

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2018 se encerra às 23h59 de hoje. Não haverá prorrogação e quem atrasar está sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais e máxima de 20% do imposto devido.

A Receita Federal havia recebido mais de 26 milhões de declarações até as 10h de hoje. A expectativa é que 28,8 milhões prestem contas ao Fisco até o encerramento do prazo.

A recomendação para os contribuintes que ainda não enviaram a declaração porque falta alguma informação é entregar hoje, dentro do prazo, e retificar depois com calma. “É melhor entregar e retificar depois do que atrasar. Só não pode se esquecer de fazer a retificação depois”, afirma Andrea Nicolini, coordenadora da área tributária da Sage Brasil.

O problema de quem atrasa, segundo ela, é que a multa pode pesar bastante no bolso do contribuinte. “O cálculo é feito em cima do imposto devido pelo contribuinte, não pelo valor que ele teria a restituir ou pagar. E a cada mês de atraso há um acréscimo de 1%.”

Mas se o contribuinte não conseguir entregar a declaração até as 23h59 de hoje não adianta querer ficar em dia amanhã. O sistema da Receita será fechado e só volta a ser reaberto no dia 2 de maio.

Andréa diz que o contribuinte que cai na regra de obrigatoriedade (veja casos) precisa entregar sua declaração. “Quem não entrega fica sujeito a uma série de transtornos. O CPF é cancelado, não pode prestar concurso público nem tirar passaporte.”