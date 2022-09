IR 2022: 1,2 milhão estão no último lote de restituição

As consultas podem ser feitas podem ser feitas na página da Receita na internet, onde o contribuinte deve informar seu CPF e data de nascimento para verificar se foi contemplado ou não. Também é possível fazer a consulta pelos apps da Receita (Android ou iOS)

O dinheiro e depositado na conta bancária informada na declaração. Pelas regras do Imposto de Renda, o valor da restituição é atualizado pela taxa Selic acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

Assim como nos dois anos anteriores, a Receita liberou em cinco lotes restituição para contribuintes que pagaram mais imposto que o necessário no ano de exercício. Caso não tenha sido contemplado em nenhum dos lotes anteriores, o contribuinte deve verificar a sua situação no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) e enviar uma declaração retificadora. Após novo processamento, o dinheiro é liberado em lotes residuais.