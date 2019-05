Encerrado o prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2019, a Receita Federal registrou 30.677.080 declarações até as 23h59m59s de terça-feira, 30 de abril, o prazo final para a entrega sem multa. A arrecadação superou as expectativas do órgão, que aguardavam o registro de 30,5 milhões de declarações.

Só na terça-feira, até as 19h, foram entregues mais de 3,6 milhões de declarações. Na segunda, 29, foram 2,945 milhões. A arrecadação foi 4,8% maior do que no ano passado, quando o órgão registrou 29.269.987 de declarações, sendo 317.902 dessas entregues por dispositivos móveis. Em 2019, a arrecadação pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda” já havia dobrado até as 19h, registrando 686.300 declarações.

Para quem entregou no prazo, é possível checar em 24 horas se a declaração foi processada. Se ela estiver já na fila de pagamentos, as informações prestadas estão coerentes com o banco de dados da Receita.

Entrega em atraso

Quem não entregou a declaração do IRPF 2019 dentro do prazo poderá fazê-lo a partir das 8h de quinta-feira, 2 de maio, mas já estará sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais e máxima de 20% do imposto devido.