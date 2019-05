Contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2019, mas que perderam o prazo, podem enviar os informes em atraso para a Receita Federal para regularizar sua situação. O Fisco reabriu nesta quinta-feira 2 o sistema para recebimento dos informes. Quem enviar a partir de agora, está sujeito à multa.

A declaração é feita no mesmo programa utilizado. A multa mínima para quem não entregou dentro do prazo é de 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A penalidade é aplicada tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem restituição a receber.

Para quem tem imposto a pagar, o cálculo da multa é de 1% ao mês sobre o valor a pagar, limitada a 20% do imposto devido.