IR 2019: INSS disponibiliza extrato de rendimento para consulta

Aposentados e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem acessar o informe Informe de Rendimentos – ano-base 2018 – para a declaração do Imposto de Renda 2019. O extrato está disponível no site e pelo aplicativo Meu INSS. O documento é fundamental para acertar as contas com o Leão.

Na página do instituto, é possível consultar o demonstrativo sem a necessidade de senha, já pelo aplicativo, são requeridos o login e a senha. Extratos de anos anteriores também estão disponíveis.

No documento, o INSS informa os valores recebidos pelo contribuinte no ano e quanto foi pago de imposto.

A Receita Federal divulgará até o fim do mês o calendário do IR 2019 bem como os limites de isenção e as faixas de renda tributáveis. Uma novidade, no entanto, já foi anunciada: para fazer a declaração este ano é preciso informar o CPF de todos os dependentes, independente da idade. No ano passado, a obrigatoriedade era apenas para maiores de 8 anos.

Idosos têm prioridade

A restituição do Imposto de Renda, quando a Receita devolve valores de imposto que o contribuinte pagou a mais durante o ano, é paga prioritariamente aos idosos maiores de 65 anos.

Além de ter prioridade, os idosos também têm uma faixa de isenção maior, em relação aos demais contribuintes. Os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos que recebem até 3.807,96 não são obrigados a descontar o IR sobre seus vencimentos. O valor tem como referência a declaração do ano passado.

A lei estabelece que, além da faixa de isenção geral, no valor de 1.903,98, haja ainda, para esses idosos, uma isenção adicional para ganhos de mais 1.903,98.