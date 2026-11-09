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IPVA 2027: Governo de SP divulga datas; veja calendário do pagamento à vista

Proprietários de veículos poderão quitar o imposto com desconto de 3% em janeiro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h23 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h28
Com redução do IPVA, emplacamentos aumentaram 42% no Paraná entre 2024 e 2025
Governo de SP detalha as regras para o pagamento do IPVA 2027 (Geraldo Bubniak/AEN/Divulgação)
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O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 9, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os proprietários de veículos usados poderão quitar o tributo à vista em janeiro, com desconto de 3%, ou optar pelo pagamento integral em fevereiro, sem desconto. Também será possível parcelar o valor em até cinco vezes, dependendo do montante devido.

O cronograma de vencimentos começa no dia 11 de janeiro, para os veículos com placas terminadas em 1, e segue até o dia 22 do mesmo mês, para aqueles com final 0.

Os prazos são definidos de acordo com o último número da placa e permanecem nos mesmos dias nos meses seguintes. Caso o vencimento coincida com uma data sem expediente bancário no município em que o veículo está registrado, o pagamento poderá ser realizado no primeiro dia útil seguinte.

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As regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 70.960, de 6 de novembro de 2026, e divulgadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

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Qual é o calendário do IPVA 2027 em São Paulo?

Os motoristas que optarem pelo pagamento integral em janeiro terão direito a um desconto de 3% sobre o valor do imposto. Confira as datas de vencimento, de acordo com o final da placa:

  • Final 1: 11 de janeiro;
  • Final 2: 12 de janeiro;
  • Final 3: 13 de janeiro;
  • Final 4: 14 de janeiro;
  • Final 5: 15 de janeiro;
  • Final 6: 18 de janeiro;
  • Final 7: 19 de janeiro;
  • Final 8: 20 de janeiro;
  • Final 9: 21 de janeiro;
  • Final 0: 22 de janeiro.

Os contribuintes que preferirem pagar o imposto à vista, mas sem o desconto, poderão realizar a quitação em fevereiro, seguindo os mesmos dias de vencimento estabelecidos para janeiro.

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Como funciona o parcelamento do IPVA 2027?

Além do pagamento à vista, o governo paulista permitirá o parcelamento do IPVA em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto. A quantidade de parcelas dependerá do valor total do imposto, calculado em Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs).

Confira as condições:

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  • Cinco parcelas: para débitos iguais ou superiores a 10 UFESPs, com pagamentos de janeiro a maio;
  • Quatro parcelas: para débitos iguais ou superiores a 8 UFESPs e inferiores a 10 UFESPs, com pagamentos de janeiro a abril;
  • Três parcelas: para débitos iguais ou superiores a 6 UFESPs e inferiores a 8 UFESPs, com pagamentos de janeiro a março.

Cada parcela deverá corresponder a, no mínimo, 2 UFESPs. Para determinar a quantidade permitida, será considerado o valor da unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira parcela.

A adesão ao parcelamento depende do pagamento da primeira prestação dentro do prazo e no valor correto. O atraso ou pagamento incompleto das parcelas seguintes poderá resultar no cancelamento do parcelamento, com cobrança de multa e juros sobre o saldo devedor, observadas as exceções previstas no decreto.

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Como será o pagamento para caminhões e veículos novos?

Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados terão um calendário específico. O pagamento integral em janeiro também garantirá desconto de 3%, conforme o final da placa. Já para quem optar pela quitação à vista sem desconto, o vencimento será em 22 de abril.

O parcelamento para essa categoria terá vencimentos sempre no dia 22, independentemente do final da placa, e poderá ocorrer em três, quatro ou cinco parcelas, distribuídas entre março e setembro, conforme o valor devido.

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No caso dos veículos novos, o desconto de 3% será concedido quando o imposto for pago integralmente até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal de aquisição. Também será permitido o parcelamento em até cinco vezes, sem desconto, respeitados os valores mínimos. A primeira parcela deverá ser quitada em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

O governo ressalta que o desconto de 3% não se aplica aos veículos beneficiados pela redução de alíquota prevista no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296/2008.

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