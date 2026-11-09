IPVA 2027 em SP tem calendário definido; veja quando pagar

O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 9, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Para veículos usados, a quitação integral em janeiro terá desconto de 3%, com vencimentos entre os dias 11 e 22, conforme o final da placa. Também será possível pagar em fevereiro, sem abatimento, ou dividir o imposto em até cinco parcelas.

As regras constam do Decreto 70.960, de 6 de novembro. A quantidade de parcelas dependerá do valor devido, e caminhões e caminhões-tratores terão um cronograma específico.

Calendário para pagar com desconto

O pagamento integral em janeiro deve seguir estas datas, de acordo com o último número da placa do veículo.

Final 1 — 11 de janeiro

Final 2 — 12 de janeiro

Final 3 — 13 de janeiro

Final 4 — 14 de janeiro

Final 5 — 15 de janeiro

Final 6 — 18 de janeiro

Final 7 — 19 de janeiro

Final 8 — 20 de janeiro

Final 9 — 21 de janeiro

Final 0 — 22 de janeiro

O desconto de 3% não se aplica aos veículos que já têm direito à redução de alíquota prevista no parágrafo primeiro do artigo 9º da lei estadual do IPVA.

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Quem preferir quitar o imposto integralmente em fevereiro poderá fazê-lo sem desconto, nos mesmos dias indicados para janeiro, conforme o final da placa.

Como funciona o parcelamento

O imposto poderá ser dividido sem desconto em três, quatro ou cinco prestações. Os limites são calculados em Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps), referência monetária utilizada pelo governo paulista.

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Cinco parcelas, de janeiro a maio , para débitos iguais ou superiores a dez Ufesps.

Quatro parcelas, de janeiro a abril , para valores iguais ou superiores a oito e inferiores a dez Ufesps.

Três parcelas, de janeiro a março , para débitos iguais ou superiores a seis e inferiores a oito Ufesps.

Cada prestação deverá corresponder a pelo menos duas Ufesps. Para verificar os limites, será considerado o valor da unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira parcela.

Os vencimentos seguem o dia estabelecido para cada final de placa. Quando a data cair em dia sem expediente bancário no município de registro do veículo, o prazo passa para o primeiro dia útil seguinte.

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Caminhões têm prazos diferentes

Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados também poderão pagar integralmente em janeiro com desconto de 3%, seguindo o calendário por placa. Para a quitação integral sem abatimento, o prazo será 22 de abril.

No parcelamento em cinco vezes, os vencimentos serão em 22 de março, maio, julho, agosto e setembro, independentemente do final da placa. A quantidade de prestações também dependerá do valor do imposto.

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Como pagar

A Secretaria da Fazenda permite consultar os débitos e gerar o código de pagamento no Sistema Pix IPVA. Outra opção é informar o Renavam do veículo na rede bancária autorizada ou nas casas lotéricas.