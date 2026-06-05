A SpaceX, empresa de viagens espaciais e inteligência artificial de Elon Musk, informou que espera um preço de 135 dólares por cada ação que a irá colocar à venda em sua abertura de capital, prevista para ser realizada na próxima sexta-feira, 12 de junho, na Nasdaq, a bolsa de valores de tecnologia de Nova York. No total, a companhia irá oferecer 555 milhões de papéis – 555.555.555, mais precisamente.

A avaliação do valor da empresa e de seus preços-alvo para a oferta pública de ação (IPO, na sigla em inglês) foi feita junto aos bancos de investimentos que estão assessorando a operação, liderados pelo Goldman Sachs, ao lado do Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e o JPMorgan Chase. As informações fazem parte de um prospecto submetido na quarta-feira, 3, pela SpaceX à SEC, a comissão de valores mobiliários, na sigla em inglês, dos Estados Unidos.

Caso o preço calculado para as ações se confirme, o valor de mercado total da SpaceX passaria a ser de 1,77 trilhão de dólares, e só o montante arrecadado com o pedaço vendido será da ordem de 75 bilhões de dólares. Isso faria do IPO da SpaceX, com respeitável folga, o maior já realizado na história.

Atualmente, o posto de maior IPO já realizado no mundo segue mantido pela petroleira Saudi Aramco, a estatal da Arábia Saudita que levantou 25 bilhões de dólares com a sua oferta de ações realizada em 2019 na Tadawul, a bolsa de valores saudita.

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Com uma parte do capital da SpaceX indo para a bolsa de valores, Musk – que é o fundador, o presidente, o chefe de tecnologia (CTO) e o presidente do conselho de administração da SpaceX, deve passar a ter 82,4% do capital votante, de acordo com o prospecto apresentado.

Os 1,77 trilhão de dólares com que o documento avalia a companhia são também uma soma vultuosa. A este valor, a SpaceX seria a sétima maior empresa dos Estados Unidos, de acordo com o canal de notícias americano CNBC. Ficaria à frente, inclusive, da Tesla, o negócio de carros elétricos com que Musk começou e que vale atualmente 1,6 trilhão de dólares. Como a SpaceX ainda não tem capital aberto, não há uma avaliação formal de quanto ela vale.