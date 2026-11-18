A Ipiranga reformulou o Km de Vantagens, seu programa de fidelidade que reúne mais de 40 milhões de participantes. A nova versão, anunciada com exclusividade a Veja Negócios, cria quatro categorias de usuários — Original, Ipi, Max e Pro — e oferece vantagens de acordo com a pontuação acumulada pelos consumidores.

O avanço entre os níveis considera os pontos obtidos em abastecimentos e compras elegíveis nos últimos 90 dias. Eles passam a ser chamados de “km” e determinam a categoria de cada participante. A mudança de nível é automática: assim que a pontuação necessária é atingida, o consumidor passa a ter acesso às vantagens correspondentes à nova classificação.

Outra alteração está na forma de conceder benefícios no abastecimento. O cashback dá lugar a um desconto aplicado diretamente na hora da compra. Para acumular “km”, o participante deve informar o CPF e realizar o pagamento normalmente em qualquer máquina de cartão. O aplicativo também é um canal para o acúmulo.

A jornada digital foi simplificada, do cadastro à utilização das vantagens, com menos etapas e navegação mais fluida. Pelo aplicativo, os usuários podem acompanhar a própria evolução, consultar as ofertas disponíveis e verificar quanto falta para alcançar a próxima categoria.

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Entre as recompensas mensais estão vouchers de parceiros de transporte por aplicativo e redes de fast-food, além de serviços de assistência 24 horas, como guincho. A disponibilidade dos benefícios varia conforme o nível do participante. A modernização da plataforma conta com tecnologia da Comarch, fornecedora global de soluções para programas de fidelidade.