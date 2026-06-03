A Ipiranga renovou seu patrocínio ao Rock in Rio Brasil 2026 e anunciou uma promoção nacional que vai distribuir mais de 1 milhão de reais em prêmios, incluindo ingressos para o festival, viagens, veículos e benefícios em combustível. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de conectar seus diferentes negócios à experiência de um dos maiores eventos de música e entretenimento do mundo.

Parceira histórica do Rock in Rio, a Ipiranga participa do festival há mais de dez edições. Na última realização do evento, a marca esteve presente tanto na Cidade do Rock quanto no espetáculo “Rock in Rio 40 anos – O Musical”. Durante o festival, o Espaço Ipiranga recebeu mais de 10 mil visitantes e distribuiu cerca de 30 mil brindes.

A edição de 2026 terá um significado especial para a companhia. No dia 7 de setembro, durante a primeira semana do festival, a Ipiranga completa 89 anos de atuação no mercado brasileiro. “Queremos estar presentes em toda a jornada do público até a Cidade do Rock, para mostrar que, no caminho para grandes experiências, com a Ipiranga a parada é completa, seja na conveniência da AmPm, nos serviços do Jet Oil ou nas vantagens do KMV”, afirma Julio Sattamini, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da empresa.

Como participar

A promoção “Parada Completa” acontece até 17 de agosto e envolve os principais negócios da companhia, como os combustíveis Ipimax, o programa de fidelidade KMV, as lojas de conveniência AmPm, os centros automotivos Jet Oil e a linha de lubrificantes.

Continua após a publicidade

A mecânica é simples: a cada 10 reais gastos em abastecimentos, compras na AmPm ou serviços no Jet Oil, o consumidor recebe números da sorte para concorrer aos sorteios. Compras realizadas nas lojas AmPm e serviços no Jet Oil geram dois números da sorte. Quem utiliza o aplicativo KMV tem benefícios adicionais. Abastecimentos com combustíveis da linha Ipimax pagos pelo aplicativo garantem dez números extras, além da participação em sorteios instantâneos.

Ingressos e prêmios

Entre os destaques da campanha estão 600 ingressos unitários para o Rock in Rio Brasil 2026, destinados aos usuários do KMV. Os participantes também poderão concorrer a mais de 350 mil reais em vouchers de combustível, pacotes de viagem, uma picape Mitsubishi Triton, uma motocicleta zero quilômetro e prêmios de 50 mil reais.

Continua após a publicidade

A ação faz parte da campanha institucional “Lá, a parada é completa”, criada pela agência AlmapBBDO, e busca fortalecer a relação da marca com os consumidores por meio de experiências ligadas à música, entretenimento e mobilidade. Atualmente, a Ipiranga conta com cerca de 6 mil postos de combustíveis em operação no Brasil, além de uma rede formada pelas lojas AmPm, centros automotivos Jet Oil e o programa de fidelidade KMV, que reúne aproximadamente 39 milhões de participantes.