iPhone 14 nem foi lançado e bandidos usam pré-venda fake para roubar dados

O lançamento global do iPhone 14 pela Apple está previsto para o próximo dia 7 de setembro e, somado à ânsia dos compradores pelo aparelho, se tornou a oportunidade perfeita para a aplicação de golpes em compradores desatentos. Entre o dia 10 e 25 de agosto, foram identificados quase 9 mil sites de phishing, cibercrime que consiste em roubar informações como senhas e dados de cartões de crédito, pela empresa de empresa cibersegurança e privacidade digital Kaspersky.

O golpe consiste basicamente em oferecer aos compradores nas páginas falsas o novo celular com desconto em uma pré-venda forjada. Os anúncios geralmente são acompanhados de fotos de modelos recentes que não correspondem ao iPhone 14. Após a inserção dos dados para a compra, o débito é feito no cartão, porém o produto não é enviado.

Apenas no dia 25 de agosto, a Kaspersky detectou 1.023 registros de páginas falsas usando o termo “iPhone”. De acordo com a empresa, o número corresponde ao dobro da média diária de detecções de sites fraudulentos. Além de conseguir informações financeiras dos usuários, o objetivo do golpe é conseguir informações como a Apple ID, número e senha de identificação da Apple usados para acessar a ferramenta de “preenchimento automático” de senhas. Dessa maneira, é possível descobrir senhas de email e de aplicativos de pagamento eletrônico.

“Esta mesma técnica foi usada antes do lançamento do Playstation 5 e dos filmes da Viúva Negra e Homem-Aranha 3, pois os criminosos sempre estão buscando por temas que irão atrair o maior número de vítimas potenciais. Eles contam com o desejo da pessoa para esconder o golpe. Se a pessoa estiver desatenta, ela irá cair no golpe e apenas uma proteção que bloqueie o acesso ao site falso poderá evitar o prejuízo”, afirma Fabio Assolini, chefe da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.