IPCA tem deflação de 0,04%, menor resultado para setembro em 21 anos

A queda nos preços de alimentos e bebidas fez com que o país registrasse deflação de 0,04% em setembro, menor resultado para o mês desde 1998, quando caiu 0,22%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 9, que mede a inflação oficial do país.

A última vez que o IPCA veio em deflação foi em novembro do ano passado, com queda de 0,21% nos preços. Deflação é o nome dado a queda preços dos produtos e serviços que circulam na economia. Com a queda de setembro, a inflação do ano está acumulada em 2,49%. Já nos últimos 12 meses, é de 2,89%.

O índice está abaixo da meta de inflação definida para o governo neste ano, de 4,25%, porém, dentro na margem de tolerância, que é de 1,5 ponto percentual para baixo, variando entre 2,75% e 5,75%. Com a desaceleração na inflação, analistas do mercado financeiro reforçam a aposta na queda da taxa básica de juros, a Selic, para estimular a economia.

Segundo o IBGE, dos nove grupos pesquisados, apenas três tiveram altas nos preços (vestuário, transporte e saúde e cuidados pessoais). O que mais influenciou o índice foi a baixa no grupo alimentos e bebidas, que têm o maior peso no índice, caiu 0,43%. No grupo, pesou a queda nos preços da alimentação fora de casa que desacelerou de 0,53% em agosto para 0,04% em setembro, devido à variação de -0,04% no item refeição. Já a alimentação no domicílio teve queda de 0,70% nos preços, com destaques para o tomate (-16,17%), a batata-inglesa (-8,42%), a cebola (-9,89%) e as frutas (-1,79%).

Artigos de residência e comunicação também tiveram deflação, de 0,76% e 0,01%, respectivamente. A queda nos preços de artigos de residência foi puxada pelos preços dos eletrodomésticos e equipamentos (-2,26%) e de TV, som e informática (-0,90%). Já saúde e cuidados pessoais pressionaram o resultado para cima, com alta de 0,58%.

O grupo habitação desacelerou de 1,19% em agosto para 0,02% em setembro. “A energia elétrica, que tem grande peso na habitação, tinha aumentado 3,85% em agosto, por causa da mudança da bandeira de amarela para vermelha patamar 1. Na passagem para setembro, os preços da energia elétrica permaneceram estáveis, ocasionando essa desaceleração”, afirmou Pedro Kislanov, gerente do IPCA.

O preço dos transportes ficou estável na passagem de agosto para setembro. Nesse grupo, os combustíveis subiram 0,12%, puxados pelas altas do etanol (0,46%) e do óleo diesel (2,56%). Já a gasolina (-0,04%) mostrou ligeira queda, menos intensa que a do mês anterior (-0,45%).