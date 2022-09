IPCA influenciado por medida de Bolsonaro não muda projeções da Selic

Divulgado na manhã desta sexta-feira, 9, pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou deflação pelo segundo mês consecutivo com uma queda de 0,36%, porém não foi suficiente para modificar as projeções do mercado sobre a alta da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Isso porque a queda foi causada em apenas dois grupos, Transportes e Comunicação, impactados pela legislação populista sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho, às vésperas das eleições presidenciais, que estabeleceu um teto para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Todos os outros núcleos do IPCA, como Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais, Alimentação e Bebida e Habitação apresentaram alta de preços no último mês.

Dessa maneira, as projeções do mercado para a próxima reunião do Copom em setembro foram muito mais influenciadas pelas falas de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e de Bruno Serra, diretor de Política Monetária, no início dessa semana, que pelo IPCA. Em eventos diferentes, Campos Neto afirmou que a batalha contra a inflação “não está ganha”, enquanto Serra julgou inconsistente as projeções do mercado de queda de juros no ano que vem.

A expectativa das corretoras Guide Investimentos e da Necton Investimentos, por exemplo, para a próxima decisão de juros no dia 20 de setembro é de manutenção da taxa da Selic nos níveis atuais, de 13,75% ao ano. Já a consultoria Tendências projeta uma alta de 0,25 ponto percentual, para uma Selic de 14% ao ano. “Tínhamos a perspectiva de retirar esse ajuste do cenário, mas as declarações recolaram essa possibilidade no jogo”, diz Silvio Campos Neto, sócio da Tendências.