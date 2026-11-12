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IPCA desacelera em outubro, mas analistas veem riscos para a inflação

Resultado de outubro representa um alívio pontual, mas ainda não indica uma melhora consistente do cenário

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h02
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Calculadora (//Getty Images)
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IPCA desacelera em outubro, mas analistas veem riscos para a inflação Priorize VEJA no Google

A inflação oficial do país desacelerou para 0,14% em outubro, após avançar 0,82% em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da expectativa mediana do mercado, de 0,25%. Apesar do alívio na variação mensal, o IPCA acumulado em 12 meses subiu de 4,58% para 4,63%, permanecendo acima do teto de tolerância da meta de inflação, de 4,5%.

O resultado foi favorecido principalmente pela redução dos preços da energia elétrica, com a mudança da bandeira tarifária amarela para a verde, além de recuos nos preços de passagens aéreas e combustíveis. Na direção contrária, o grupo alimentação e bebidas registrou alta de 1,04%, a maior entre os grupos pesquisados, e continuou pressionando o orçamento das famílias.

Para Edson Mendes, sócio-fundador da Private Investimentos, os números podem contribuir para um alívio nas taxas de juros futuros, mas ainda não representam uma mudança consistente do cenário inflacionário. O especialista chama a atenção para a combinação entre o encarecimento dos alimentos e a valorização recente do dólar, que pode elevar os custos de insumos e produtos importados. “Uma leitura mensal favorável ainda não garante a convergência da inflação à meta”, diz.

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Bruno Perottoni, diretor de tesouraria do Banco Braza, também avalia que a desaceleração não é suficiente para afastar as preocupações com a trajetória dos preços. Segundo ele, a redução da bandeira tarifária de energia elétrica foi determinante para o resultado abaixo das expectativas, enquanto os alimentos continuaram exercendo pressão sobre o índice. “O dado é bom mas não alivia a preocupação com cenário inflacionário”, diz. O analista acrescenta que, mesmo com a surpresa positiva do IPCA, os juros futuros operavam em alta na manhã desta quinta-feira, refletindo preocupações do mercado com a situação fiscal.

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Na avaliação de Claudia Moreno, economista do C6 Bank, a alimentação no domicílio foi o principal fator de pressão sobre a inflação em outubro, com avanço de 1,31%, parcialmente relacionado a fatores sazonais. Em contrapartida, os preços dos bens industriais surpreenderam positivamente, com quedas nos automóveis novos e usados, enquanto a inflação de serviços também ficou abaixo das projeções da instituição. Ainda assim, a economista ressalta que o cenário exige cautela. “O mercado de trabalho aquecido, com o desemprego em níveis historicamente baixos, e o dólar mais alto devem manter a inflação pressionada nos próximos meses”, diz.

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A resistência dos preços dos serviços preocupa Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Para ele, a desaceleração observada em outubro foi impulsionada principalmente por componentes mais voláteis e não representa uma melhora disseminada da inflação. O especialista considera que as expectativas desancoradas, as incertezas fiscais e possíveis pressões cambiais limitam o espaço para uma redução dos juros. “Não acredito que o resultado seja suficiente para convencer o Banco Central a retomar os cortes da Selic no curto prazo”, diz. Nesse contexto, Lima avalia que a renda fixa deve continuar atrativa, enquanto a recuperação de setores mais dependentes de crédito tende a ocorrer de maneira mais lenta.

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Além da dinâmica dos preços, os desafios para o crescimento econômico brasileiro também aparecem nas avaliações dos especialistas. Lucas Minucci, professor de Administração Financeira da PIB The New College, destaca que o país precisa conciliar o controle inflacionário com a expansão da atividade econômica. Ele cita a expectativa de crescimento de apenas 1,15% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 e defende que a política monetária considere os efeitos dos juros sobre os investimentos e a capacidade produtiva. “A desaceleração da inflação para 0,14% em outubro é uma notícia favorável, mas o desafio brasileiro é mais profundo do que reduzir a variação mensal dos preços”, diz.

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