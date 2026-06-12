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Inflação persistente mantém cautela do mercado sobre queda dos juros

Analistas avaliam que a composição do índice não inviabiliza cortes na Selic, mas reforça a necessidade de atenção à inflação de serviços e ao crédito

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 10h33 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h40
FÓRMULA DE SUCESSO - Prato saudável: alimentos são fonte de nutrientes
FÓRMULA DE SUCESSO - Prato saudável: alimentos são fonte de nutrientes (Yagi Studio/Getty Images)
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Inflação persistente mantém cautela do mercado sobre queda dos juros Priorize VEJA no Google

A inflação oficial do país perdeu força em maio, mas segue em um patamar que exige cautela do Banco Central. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,58% no mês, abaixo dos 0,67% registrados em abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de 2026, o índice já soma alta de 3,20%, enquanto, em 12 meses, alcança 4,72%.

Embora a desaceleração tenha sido recebida de forma relativamente positiva pelo mercado, a composição do indicador continua no radar dos investidores e formuladores de política monetária. Alimentos, energia elétrica e itens ligados aos serviços seguem pressionando o custo de vida e alimentando o debate sobre o ritmo de flexibilização dos juros.

O principal responsável pelo resultado de maio foi o grupo Alimentação e bebidas, que subiu 1,33% e respondeu por metade da inflação do mês, com impacto de 0,29 ponto percentual. A alimentação no domicílio avançou 1,65%, impulsionada principalmente pela disparada da batata-inglesa (44,69%), do tomate (20,62%), da cebola (16,80%) e das carnes (1,39%).

Segundo o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves, a alta reflete tanto a menor oferta desses produtos quanto os efeitos do aumento do frete diante dos combustíveis mais caros nos meses anteriores. Na direção oposta, café moído (-2,38%) e frutas (-0,70%) registraram queda.

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Outro destaque foi o grupo Habitação, cuja variação acelerou de 0,63% em abril para 1,22% em maio. O principal impacto individual do índice veio da energia elétrica residencial, que subiu 3,67% e respondeu sozinha por 0,15 ponto percentual do IPCA. O avanço foi influenciado pela entrada em vigor da bandeira tarifária amarela e por reajustes aplicados em diferentes regiões do país.

Já o grupo Saúde e cuidados pessoais avançou 0,90%, refletindo altas dos artigos de higiene pessoal, especialmente perfumes (4,42%), além dos planos de saúde (0,50%).

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Na contramão, Transportes foi o único grupo a registrar deflação em maio, com recuo de 0,46%. A queda foi puxada pelos combustíveis (-1,95%), com destaque para o etanol (-6,20%), óleo diesel (-2,34%) e gasolina (-1,46%), esta última responsável pelo maior impacto negativo do mês.

Para Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, o resultado reforça a resiliência da economia brasileira, mas ainda exige prudência. “O IPCA continua sendo a principal referência para as expectativas de política monetária e um resultado pressionado tende a reforçar a percepção de que a Selic permanecerá em patamar elevado por mais tempo. Mais do que o índice cheio, o mercado acompanha a composição da inflação, especialmente os núcleos e os itens de serviços, que ajudam a medir o grau de persistência das pressões inflacionárias”, afirma.

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Segundo o especialista, a combinação entre inflação acima da meta e juros elevados mantém o custo do crédito elevado, reduzindo o apetite por novos investimentos e reforçando a necessidade de seletividade. “O resultado de abril mostra capacidade de recuperação, mas a consistência ainda vai depender de uma melhora gradual no crédito, na renda disponível e na confiança do consumidor”, diz.

Já Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital, avalia que, apesar de o índice ter ficado ligeiramente acima das projeções, a leitura qualitativa foi mais benigna. “Apesar de o resultado do IPCA de maio ter ficado ligeiramente acima do esperado, a composição qualitativa veio em linha com as projeções. A surpresa altista concentrou-se principalmente na gasolina, que registrou uma deflação menor do que a antecipada. Em contrapartida, a média dos núcleos ficou alinhada às expectativas, enquanto a categoria de serviços subjacentes apresentou uma leitura até mais favorável”, explica.

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No cenário externo, Gabriel Uarian destaca que um eventual acordo entre Estados Unidos e Irã poderia aliviar parte das pressões sobre o petróleo e beneficiar tanto a inflação quanto o câmbio. Ainda assim, os efeitos dependeriam da estabilidade geopolítica e do aumento efetivo da oferta global de energia.

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