IPCA de maio guia Faria Lima antes de decisão do Fed

O IBGE divulga logo mais às 9h a inflação do mês de maio, mostrando a primeira aceleração de preços após sete meses consecutivos de baixa. O IPCA deve ter subido 0,40% no mês passado, levando a inflação em 12 meses a 3,87%.

Trata-se de uma alta ainda confortavelmente dentro da meta, que é de 3%, mas tem tolerância até a faixa de 4,50%. Ainda assim, se confirmada, a aceleração chega em um momento em que banco central e o mercado financeiro discutem abertamente a “desancoragem” das expectativas. Quando todo mundo espera uma inflação mais alta, ela acaba acontecendo mesmo numa espécie de profecia autorrealizável.

Nisso, há um risco elevado de que o BC precise manter os juros mais elevados apenas para garantir que todo mundo acredita que a meta de inflação será cumprida, não porque há alguma pressão inflacionária concreta.

No mês de maio, economistas apontam para uma alta nos preços das passagens aéreas. Será possível ler também os primeiros impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o abastecimento do país e eventual choque de preços.

Acontece que o IPCA chega num momento bastante delicado para a Faria Lima. O Ibovespa caiu para a faixa de 120 mil pontos e o dólar sobe de forma consistente, alcançando o maior patamar desde janeiro de 2023. A manutenção do câmbio no novo patamar também pode significar inflação maior mais a frente. Nesta manhã, o EWZ opera perto da estabilidade, mas no positivo.

Para além dos fatores domésticos, que passam pela inflação, há o exterior. Amanhã o Fed anuncia sua decisão para a taxa de juros, e investidores estão certos de que nada de novo virá da decisão. O que importa mesmo são as projeções do BC americano para o futuro. E com a agenda completamente esvaziada lá fora, as bolsas começam a manhã em forte queda, após recordes batidos no fechamento de ontem em Nova York.

Os futuros americanos recuam, e nem a Apple consegue vir em socorro dos investidores nesta manhã. Ontem, a gigante americana anunciou uma parceria com a OpenIA para incorporar o ChatGPT no assistente pessoal da maçã, a Siri. É um esforço para fazer frente aos avanços dos principais concorrentes nessa seara. Focados no Fed, investidores não se convenceram do anúncio e os papéis da companhia caem 0,43% no pré-mercado.

O sinal também é negativo na Europa, que amplia perdas após as incertezas trazidas pelo avanço da extrema direita no Parlamento Europeu. O petróleo cede, mas se sustenta acima dos US$ 80 por barril do tipo brent. Já o minério de ferro despencou na volta do feriado chinês, com tombo de 4% em Dalian.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga IPCA, INPC e INCC-M/Sinapi de maio

9h: Lula se reúne com presidente da CNI

10h10: Roberto Campos Neto palestra em evento

14h: Haddad se reúne os presidentes da CNI e da CNA

22h30: China anuncia CPI e PPI de maio

