ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

IPCA cai 0,32% em agosto, puxado pela queda na conta de luz

Inflação oficial acumula alta de 3,11% no ano e de 4,22% em 12 meses; resultado veio abaixo das projeções do mercado

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 09h21 | Atualizado em 11 set 2026, 09h40
A Usina Hidrelétrica de Itaipu
A redução ocorreu por causa do Bônus de Itaipu, crédito temporário concedido nas contas de consumidores de energia a partir de recursos excedentes relacionados à comercialização da energia produzida pela hidrelétrica. (Divulgação/VEJA)
Continua após publicidade
IPCA cai 0,32% em agosto, puxado pela queda na conta de luz Priorizar nos meus resultados Google

A inflação oficial do país registrou queda de 0,32% em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi puxado principalmente pela redução na conta de luz, além da queda nos preços dos alimentos e dos transportes.

A deflação, termo usado quando há queda generalizada dos preços no período, foi mais intensa do que a esperada pelo mercado. Essa é a maior deflação mensal registrada pelo índice desde agosto de 2022, quando o IPCA caiu 0,36%. O resultado também representa uma nova desaceleração de preços. Em julho, o índice havia subido 0,07%, enquanto em junho, a alta havia sido de 0,16%.

Pesquisa da Reuters apontava para recuo de 0,29% no mês. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia registrado alta de 0,07%. Em agosto de 2025, houve queda de 0,11%.

Com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,11% desde o início do ano. Em 12 meses, a inflação desacelerou de 4,44% em julho para 4,22% em agosto, também abaixo da projeção de 4,27% do mercado.

Siga

A principal contribuição para a queda do índice veio da habitação. O grupo recuou 1,87% em agosto e retirou 0,29 ponto percentual do IPCA. Segundo o IBGE, foi o menor resultado para um mês de agosto desde o início do Plano Real.

Continua após a publicidade

O movimento foi provocado sobretudo pela energia elétrica residencial, que ficou 7,63% mais barata e, sozinha, retirou 0,33 ponto percentual do índice. A redução ocorreu por causa do Bônus de Itaipu, crédito temporário concedido nas contas de consumidores de energia a partir de recursos excedentes relacionados à comercialização da energia produzida pela hidrelétrica.

O efeito, porém, é temporário. Como o desconto foi incorporado às faturas de agosto, a conta de luz tende a voltar ao patamar normal após o fim do benefício, o que pode pressionar o IPCA nos próximos meses.

Os transportes também ajudaram a derrubar a inflação, com recuo de 0,86% e impacto negativo de 0,17 ponto percentual. As passagens aéreas ficaram 13,17% mais baratas, enquanto os combustíveis recuaram 0,91%.

Continua após a publicidade

Entre os combustíveis, o etanol caiu 3,95%, o óleo diesel recuou 0,80% e a gasolina ficou 0,59% mais barata. O gás veicular seguiu na direção oposta e subiu 2,62%. O transporte por aplicativo também teve queda expressiva, de 4,57%.

Os alimentos registraram o segundo mês consecutivo de queda. O grupo alimentação e bebidas recuou 0,34% em agosto, depois de cair 0,67% em julho. A alimentação dentro de casa ficou 0,61% mais barata.

Entre os produtos que mais caíram estão a batata-inglesa (-19,89%), a cenoura (-11,22%), a cebola (-11,07%) e o tomate (-10,94%). Também houve redução nos preços dos ovos (-4,15%) e do café moído (-1,86%).

Continua após a publicidade

Na direção oposta, o leite longa vida subiu 1,78%, as frutas avançaram 0,84% e as carnes, 0,61%. A alimentação fora de casa continuou subindo, mas perdeu força, pois passou de alta de 0,55% em julho para 0,36% em agosto.

A maior pressão para cima veio das despesas pessoais, que avançaram 1,30% e acrescentaram 0,13 ponto percentual ao IPCA. O resultado foi influenciado principalmente pelo cigarro, que ficou 19,59% mais caro e teve o maior impacto positivo individual sobre a inflação do mês, de 0,11 ponto percentual.

Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, quatro apresentaram queda em agosto: habitação (-1,87%), transportes (-0,86%), alimentação e bebidas (-0,34%) e comunicação (-0,09%). Entre os grupos que ficaram mais caros, além de despesas pessoais, houve altas em artigos de residência (0,64%), educação (0,47%), saúde e cuidados pessoais (0,23%) e vestuário (0,12%).

Continua após a publicidade

A desaceleração da inflação em 12 meses, de 4,44% para 4,22%, mantém o IPCA abaixo do limite superior do sistema de metas perseguido pelo Banco Central. A meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, limite de 4,5%.

Publicidade
TAGS:
Economia
IPCA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).