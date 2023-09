IPCA-15 avança 0,35% em setembro impulsionado por ‘velho vilão’

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, registrou aumento de 0,35% em setembro, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 26.

O índice avançou 0,07 ponto percentual comparado com o mês passado, momento em que se situava em 0,28%. Em doze meses, o IPCA-15 acumula alta de 5% e de 3,74% no ano.

Das categorias avaliadas pelo IBGE, seis tiveram aumento neste mês. O grupo que registrou maior aumento foi o de Transportes, que teve alta de 2,02%, sendo a maior entre os nove grupos avaliados pelo IPCA-15. Dentro do grupo, o grande responsável por essa elevação foi o preço da gasolina, que sofreu um aumento de 5,18% só neste mês, tendo o maior impacto no resultado de setembro. Com o reajuste anunciado pela Petrobras em 15 de agosto, o preço da gasolina e do diesel subiram R$ 0,41 e R$ 0,78 por litro, respectivamente. E não foi só a gasolina que teve alta significativa, o diesel também disparou, com aumento de 17,93% no mês.

Além dos Transportes, o grupo de Habitação também chamou atenção com um aumento de 1,08%, seguido pelo segmento de Vestuário, com aumento de 0,41%; pelo de Despesas Pessoais, que registrou alta de 0,35%; e o setor de Educação, que teve uma sutil elevação de preços, com uma variação positiva de 0,05%. Já o grupo de Alimentação e Bebidas foi na contramão, com uma queda de 0,77%, seguido pelos Artigos de Residência, com uma variação negativa de 0,47%, e Comunicação, que registrou queda de 0,15%.

