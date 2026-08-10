IPC-S cai 0,05% na 1ª quadrissemana de agosto, diz FGV-IBRE

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) recuou 0,05% na primeira quadrissemana de agosto, mostram dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 10. Com isso, o indicador acumula alta de 4,27% nos últimos 12 meses.

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo

em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Alimentação, cuja taxa de variação passou de −0,87%, na quarta quadrissemana de julho de 2026, para

−0,52% na primeira quadrissemana de agosto de 2026.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Despesas Diversas (−0,03% para 0,70%), Comunicação (−0,06% para 0,05%) e Habitação (0,39% para 0,41%).

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Entre os itens que mais desaceleraram estão os grupos Educação (1,06% para 0,50%), Vestuário (−1,22% para −1,49%), Transportes (−0,29% para −0,39%) e Saúde (0,22% para 0,13%). No acumulado do ano, o IPC sobe 2,87%.