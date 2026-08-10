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IPC-S cai 0,05% na 1ª quadrissemana de agosto, diz FGV-IBRE

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 08h13 | Atualizado em 10 ago 2026, 08h33
VILÕES - No supermercado: alimentos estão entre os produtos que mais pesam na inflação
A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo alimentação (Marco Ambrosio/Ato Press/Agência O Globo/.)
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O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) recuou 0,05% na primeira quadrissemana de agosto, mostram dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 10. Com isso, o indicador acumula alta de 4,27% nos últimos 12 meses.

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo

em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Alimentação, cuja taxa de variação passou de −0,87%, na quarta quadrissemana de julho de 2026, para
−0,52% na primeira quadrissemana de agosto de 2026.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Despesas Diversas (−0,03% para 0,70%), Comunicação (−0,06% para 0,05%) e Habitação (0,39% para 0,41%).

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Entre os itens que mais desaceleraram estão os grupos Educação (1,06% para 0,50%), Vestuário (−1,22% para −1,49%), Transportes (−0,29% para −0,39%) e Saúde (0,22% para 0,13%). No acumulado do ano, o IPC sobe 2,87%.

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