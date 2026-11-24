Os investimentos em saneamento básico em São Paulo praticamente triplicaram desde a privatização da Sabesp, concluída em julho de 2024. Segundo dados do governo paulista, os aportes chegaram a 12 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2026, ante 3,9 bilhões de reais no mesmo período de 2023 e 4,1 bilhões de reais em 2024.

Desde a desestatização, a companhia já investiu mais de 30 bilhões de reais. O plano prevê investimentos de 70 bilhões de reais até 2029, quando deverão ser alcançadas as metas de universalização dos serviços nas áreas atendidas pela concessionária, quatro anos antes do prazo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento. Até 2060, estão previstos aportes de 260 bilhões de reais.

Segundo o governo paulista, desde a privatização, 2,4 milhões de pessoas passaram a ter acesso à água, 2,8 milhões à coleta de esgoto e 4,7 milhões ao tratamento de esgoto.

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Um dos casos mais emblemáticos é o de Guarulhos, segundo município mais populoso do estado. Antes da privatização, apenas 2% do esgoto produzido na cidade era tratado. O índice chegou a 45% no fim de 2025 e deverá alcançar 78% até dezembro deste ano, segundo as projeções do governo.

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O novo contrato de concessão também vincula a remuneração da Sabesp ao cumprimento de metas de qualidade e expansão dos serviços. O descumprimento dos indicadores pode resultar em reduções nas tarifas cobradas pela companhia. O governo paulista, que manteve uma participação de 18,3% no capital da Sabesp, destina ainda parte dos dividendos recebidos a um fundo destinado à moderação tarifária e ao financiamento de programas sociais.