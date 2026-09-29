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Investimentos em saneamento quase triplicam após novo marco, diz executiva da BRK

Daniela Sandoval afirma que setor passou de cerca de R$ 18 bilhões para mais de R$ 40 bilhões em aportes anuais

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h52
Daniela Sandoval, VP da BRK Ambiental, discursa em um púlpito com o logo veja em um evento. Ao fundo, um telão azul exibe o título O PAPEL DAS EMPRESAS PRIVADAS NO SANEAMENTO e A EXPERIÊNCIA DA BRK COM O SANEAMENTO NO BRASIL. Poltronas claras com o logo veja repetido estão à esquerda
Daniela Sandoval, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Regulatórios da BRK Ambiental (Germano Lüders/VEJA)
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Os investimentos anuais em saneamento no Brasil mais que dobraram desde a aprovação do novo marco regulatório do setor, em 2020, e atualmente estão na faixa de 42 bilhões a 45 bilhões de reais, segundo Daniela Sandoval, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Regulatórios da BRK Ambiental. Antes das mudanças regulatórias, o volume girava em torno de 18 bilhões de reais por ano, afirmou a executiva durante o VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo. 

Para Sandoval, o avanço foi impulsionado pela abertura dos projetos à concorrência e pela maior participação conjunta dos setores público e privado. Desde 2020, segundo ela, foram realizados 70 leilões de saneamento no país. 

A executiva também destacou o crescimento do mercado de capitais como fonte de recursos para o setor. Segundo os números apresentados por ela, as emissões de debêntures de saneamento chegaram a 45 bilhões de reais em 2025, volume próximo ao registrado pelo segmento de rodovias. 

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Apesar do avanço, Sandoval avaliou que o país ainda está distante da universalização. Para ela, uma das mudanças trazidas pelo marco foi justamente reconhecer que o tamanho do déficit brasileiro exige a participação de diferentes agentes. “Nem o público estava dando conta de fazer a universalização, nem o privado faria isso sozinho”, afirmou. Segundo a executiva, a regionalização dos projetos também foi importante para tornar economicamente viável a prestação dos serviços em municípios que teriam dificuldade para atrair investimentos individualmente. 

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Sandoval destacou ainda que os efeitos dos investimentos ultrapassam o acesso à água e ao tratamento de esgoto. Segundo ela, estudos sobre municípios que avançaram na universalização apontam impactos sobre saúde, educação, emprego, turismo e valorização imobiliária. Como exemplo, a executiva citou a concessão na região metropolitana de Maceió, onde foram investidos 1,1 bilhão de reais até o primeiro trimestre de 2026. De acordo com Sandoval, o montante é sete vezes superior ao investido pelo estado nos dez anos anteriores à concessão. 

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Para a vice-presidente da BRK, o avanço dos últimos anos mostra que a agenda conseguiu ultrapassar divisões entre os modelos público e privado. “Essa história do público e privado já acho que podemos dizer que é história. Hoje em dia o que a gente tem é uma grande força para poder fazer a universalização”, afirmou.

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