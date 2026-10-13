Investimento das grandes teles em banda larga fixa cai 47% em quatro anos

Os investimentos das grandes operadoras de telecomunicações em banda larga fixa caíram 47,4% em quatro anos, apesar do forte crescimento do consumo de internet no país. Um levantamento do Radar Econômico, a partir de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mostra que os desembolsos trimestrais dessas empresas passaram de 2,53 bilhões de reais, no segundo trimestre de 2022, para 1,33 bilhão de reais no mesmo período de 2026.

No intervalo, o consumo médio de dados por usuário saltou de 245 para 404 gigabytes, avanço de 64,9%. Os números revelam uma diferença expressiva entre a evolução da demanda por internet e o volume de recursos destinado à expansão e à modernização da infraestrutura pelas operadoras consideradas no levantamento.

Os dados fazem parte do Panorama Econômico-Financeiro do Setor de Telecomunicações, divulgado pela Anatel em outubro. O relatório reúne informações das prestadoras que não são classificadas como de pequeno porte e não inclui, portanto, os investimentos das operadoras regionais menores, que têm participação importante no mercado brasileiro de fibra óptica.

A retração nos investimentos ocorreu em uma série marcada por oscilações. Depois de superar 2,5 bilhões de reais por trimestre em 2022, o volume diminuiu nos anos seguintes e permaneceu em patamares mais baixos em 2025 e 2026. Os valores são nominais, sem correção pela inflação.

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O movimento contrasta com o crescimento do tráfego de dados. Segundo a Anatel, o consumo total de banda larga fixa das grandes prestadoras passou de 17 bilhões de gigabytes no início de 2022 para 29,53 bilhões no segundo trimestre deste ano.

Outra consequência da expansão do consumo foi a redução da receita estimada por gigabyte utilizado. O indicador calculado pela agência recuou de 39 centavos para 23 centavos no período, queda de aproximadamente 41%. A medida é uma aproximação estatística e não representa diretamente o preço cobrado de cada consumidor.

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Os números mostram uma mudança na dinâmica econômica da banda larga brasileira, em que o aumento da utilização das redes convive com investimentos menores por parte das grandes prestadoras. A queda dos desembolsos não permite, isoladamente, concluir que houve deterioração da qualidade dos serviços ou redução do investimento total do setor, uma vez que parte relevante da expansão da fibra é realizada por empresas menores.

O cenário evidencia, contudo, uma questão importante para o mercado: como sustentar a expansão da capacidade das redes diante da crescente demanda por dados e de um ambiente em que a receita gerada por unidade de consumo apresenta trajetória de queda.