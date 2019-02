Investigação no MEC derruba ações de instituições de ensino; bolsa cai

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve leve queda nesta sexta-feira, 15. O pregão se encerrou aos 97.525,91 pontos, com baixa de 0,50%. Na semana, no entanto, a alta foi de 3,2%. O dólar também caiu, fechando a 3,70 reais em seu valor de venda, baixa de 0,97%.

As ações de empresas de ensino estavam entre as maiores quedas do Ibovespa no dia após o Ministério da Educação informar que o chefe da pasta, Ricardo Vélez Rodríguez, assinou acordo com o responsável pela Justiça, Sergio Moro, para investigar indícios de corrupção no MEC. As ações da Kroton caíram 6,29%, e as da Estácio, 5,49%.

“Acabamos fechando no vermelho, mas essa semana foi positiva, fechamos melhor do que as bolsas de lá de fora”, diz o analista da Mirae Pedro Galdi em referência ao fraco mercado europeu e às polêmicas americanas. Nesta sexta-feira, 15, o presidente americano Donald Trump anunciou emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México.

O analista afirmou também que os ruídos entre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e Carlos Bolsonaro ainda assombram o mercado.