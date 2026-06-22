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Economia

Investidores monitoram negociações entre EUA e Irã em dia de agenda esvaziada

Renúncia do primeiro ministro do Reino Unido também chama a atenção nesta segunda-feira

Redação VEJAPor Tássia Kastner 22 jun 2026, 08h23
Tela grande exibindo cotações da bolsa de valores em tempo real, com números verdes e vermelhos, gráficos de barras e o logotipo da NYSE. Pessoas desfocadas observam a tela em primeiro plano, em um ambiente interno com janelas ao fundo
O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Wall Street, inicia o dia em alta firme (Foto por MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA/AFP)
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Investidores monitoram negociações entre EUA e Irã em dia de agenda esvaziada Priorize VEJA no Google

Os mercados financeiros globais começam a semana com atenções divididas. Os futuros das bolsas americanas operam sem direção única, enquanto os índices europeus recuam.

No velho continente, a renúncia de Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido levou a uma disparada do dólar em relação à libra. A moeda britânica está perto das mínimas do ano. Ele passava por uma crise de popularidade e os pedidos para que deixasse o posto cresciam há semanas.

Trata-se de uma notícia importante, mas sem repercussão global. Enquanto isso, investidores estão com dificuldades de superar a guerra no Oriente Médio. Após troca de ameaças no início das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, as declarações públicas começam a chegar com um viés positivo. O resultado é a queda no preço do petróleo, que segue rondando a faixa dos US$ 80 por barril do tipo brent.

Destoando do pessimismo no exterior, o EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Wall Street, inicia o dia em alta firme, destoando do pessimismo no exterior. A agenda doméstica é fraca, com destaque para as atualizações das projeções do mercado financeiro para a Selic e a inflação após a reunião do Copom. Bons negócios.

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  • 8h25: BC publica relatório Focus
  • 10h: Lula e o governador interino do Rio, Ricardo Couto, assinam adesão do Estado ao Propag
  • 10h: Christine Lagarde (BCE) participa de audiência em comissão do Parlamento Europeu
  • 11h: Zona do euro divulga índice de confiança do consumidor preliminar de junho

Principais índices

  • Futuros S&P 500: -0,10%
  • Futuros Nasdaq: 0,11%
  • Futuros Dow Jones: 0,01%
  • Índice europeu (Euro Stoxx 50): -0,03%
  • Londres (FTSE 100): estável
  • Frankfurt (Dax): -0,21%
  • Paris (CAC): -0,74%
  • Brent*: -1,73%, a US$ 79,18 o barril
  • Minério de ferro: -0,40%, a US$ 98,25 por tonelada
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