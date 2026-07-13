Investidores esperam inflação dos EUA após retomada da guerra no Irã

Os futuros das bolsas americanas começam a semana sem direção única. De um lado, as atenções se voltam à abertura da temporada de balanços dos bancos nos EUA, isso enquanto investidores reavaliam os impactos da retomada da guerra no Irã sobre a inflação.

Os EUA divulgam o CPI de junho na terça-feira. Até maio, a inflação em doze meses estava em 4,2%, muito acima da meta de 2% ao ano estabelecida pelo BC americano. Na semana passada, a inflação brasileira surpreendeu o mercado por vir abaixo das projeções.

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De qualquer forma, o fator determinante para os preços ainda parece ser a duração do conflito que bloqueia a passagem de petróleo e outros insumos básicos pelo Estreito de Ormuz. Na prática, ainda é cedo para o mercado financeiro chegar a uma conclusão sobre a necessidade de subir a taxa de juros.

A segunda-feira tem agenda econômica fraca. No Brasil, investidores reavaliam o boletim Focus após a surpresa da inflação brasileira. Sem notícias positivas para o mercado, o EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, começa a semana em baixa.

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Agenda do dia

6h25: Michelle Bowman (Fed) participa de evento virtual sobre modernização da regulação bancária

8h25: BC publica Relatório Focus

10h: Lula visita o Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul (SP), e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP)

13h30: Christopher Waller (Fed) participa de evento

17h30: Gabriel Galípolo reúne-se com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário Rogério Ceron

EUA: Primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, visita Washington

Opep divulga relatório mensal de petróleo



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