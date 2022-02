Invasão russa faz barril de petróleo encostar nos US$ 105

A invasão da Rússia ao território ucraniano detona uma tensão que se instalava no ar há dias e os impactos da ofensiva militar de Vladimir Putin podem ser sentidos em todo o mundo. Com o acirramento do conflito, o petróleo tipo Brent disparou e rompeu a barreira dos 100 dólares, chegando a ser negociado a 104,90 o barril, no maior valor desde 2014, por volta das 8h40 desta quinta-feira, 24, no horário de Brasília. Na véspera, o barril estava cotado por volta dos 98 dólares.

A disparada na cotação do petróleo aumenta o impacto da inflação em todo o mundo. Os preços do produto estão em alta desde a retomada das atividades econômicas após o choque da Covid-19. Com a pandemia ainda em curso, alta demanda e produção baixa pelos países da Opep, o conflito militar envolvendo o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, afeta a cotação. “Uma invasão russa em grande escala provavelmente o fará subir para 130 dólares (pelo menos) arrastando o WTI com ele. É difícil ver o Brent voltando abaixo de 90 dólares por barril tão cedo, com a OPEP + limitada em sua capacidade de bombear mais e o petróleo iraniano congelado fora do mercado”, diz Jeffrey Halley, analista de mercado senior para a Ásia-Pacífico da corretora Oanda.

A disparada do barril de petróleo tem relação com a já elevada inflação brasileira. Por ter o maior peso na cesta da inflação oficial, o aumento no petróleo, e consequentemente nos combustíveis, tem impacto direto nos preços no Brasil. Em janeiro, por exemplo, o índice desacelerou justamente por causa da queda no grupo de transportes, mas na prévia de fevereiro, a alta dos preços já puxou o indicador para seu maior valor mensal desde 2016.

O impacto é grande porque a Petrobras leva em conta a cotação do barril no mercado internacional para precificar a gasolina e o diesel por aqui e, a alta dos combustíveis impacta toda a cadeia de produtos, já que a alta nos transportes é embutida no valor de outros itens. O mais recente reajuste de preços da Petrobras foi realizado no último dia 11 de janeiro, de 4,85% na gasolina e 8,08% no diesel. Na ocasião, o Brent estava cotado a 83,72 dólares. Se comparado com a manhã dessa quinta, o produto se valorizou 25,29%. O impacto só não será maior porque, desde então, o dólar comercial caiu cerca de 10% em relação ao real, o que compensa um pouco a alta dos combustíveis. Resta saber quando o temido reajuste irá ocorrer.