Inundação relâmpago no Nepal derruba ações de hidrelétricas e seguradoras do país

Em meio aos estragos provocados pelas enchentes na região de Rasuwa, no Nepal, o mercado acionário do país encerrou esta quarta-feira, 26, em queda. O impacto foi especialmente forte entre as empresas de energia hidrelétrica e as seguradoras. O índice NEPSE terminou o pregão em 2.558,35 pontos, 35,92 pontos abaixo do fechamento anterior, uma retração de 1,38%. Já o subíndice de hidrelétricas recuou 2,84%, enquanto o de seguros (excluindo seguros de vida) teve baixa de 3,90%, a maior entre os indicadores setoriais negociados no dia.

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A preocupação com as hidrelétricas aumentou após relatos de danos extensos a projetos instalados em Rasuwa e nas áreas próximas. Uma grande enchente relâmpago atingiu a região pela manhã, enquanto inundações provenientes do lado tibetano afetaram diversos empreendimentos hidrelétricos, segundo o jornal The Kathmandu Post. Projetos em operação e em construção afetados pelas enchentes representam uma capacidade total de 748 MW (megawatts), de acordo com uma avaliação preliminar da Nepal Electricity Authority publicada pelo portal Online Khabar.

Principais empresas afetadas no mercado

As empresas diretamente relacionadas à região estiveram entre as principais quedas da bolsa. A Rasuwagadhi Hydropower perdeu 15%, enquanto a Mailung Khola Hydropower recuou 14,99%. O movimento negativo chegou ainda ao setor de seguros porque essas companhias oferecem cobertura para projetos de energia hidrelétrica. Segundo corretores, os relatos de danos a empreendimentos segurados levantaram dúvidas sobre o volume de possíveis indenizações e os efeitos desses pagamentos sobre os lucros das seguradoras.

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A queda, contudo, não ficou restrita a esses segmentos. Todos os 13 subíndices negociados na quarta-feira fecharam no vermelho. Ao todo, 278 empresas foram negociadas na sessão. Os papéis de 252 companhias terminaram em queda, contra 23 em alta e três sem variação. O volume financeiro da sessão foi de 4,77 bilhões de rúpias nepalesas (equivalentes a 160 milhões de reais, na cotação atual), acima do registrado na sessão anterior.