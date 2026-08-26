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Economia

Inundação relâmpago no Nepal derruba ações de hidrelétricas e seguradoras do país

Bolsa local recuou após danos em projetos de energia em Rasuwa; empresas do setor estiveram entre as maiores quedas

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 13h02
Vista aérea de uma cidade parcialmente destruída por um deslizamento de terra, com casas soterradas por lama e escombros. Ao fundo, um rio seco e montanhas verdes.
Casas ficam submersas na lama ao longo de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal. 26/08/2026 -  (PRABIN RANABHAT/AFP)
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Inundação relâmpago no Nepal derruba ações de hidrelétricas e seguradoras do país Priorizar nos meus resultados Google

Em meio aos estragos provocados pelas enchentes na região de Rasuwa, no Nepal, o mercado acionário do país encerrou esta quarta-feira, 26, em queda. O impacto foi especialmente forte entre as empresas de energia hidrelétrica e as seguradoras. O índice NEPSE terminou o pregão em 2.558,35 pontos, 35,92 pontos abaixo do fechamento anterior, uma retração de 1,38%. Já o subíndice de hidrelétricas recuou 2,84%, enquanto o de seguros (excluindo seguros de vida) teve baixa de 3,90%, a maior entre os indicadores setoriais negociados no dia.

Vídeo: Nepal e Tibete têm avalanche de lama após enchentes

A preocupação com as hidrelétricas aumentou após relatos de danos extensos a projetos instalados em Rasuwa e nas áreas próximas. Uma grande enchente relâmpago atingiu a região pela manhã, enquanto inundações provenientes do lado tibetano afetaram diversos empreendimentos hidrelétricos, segundo o jornal The Kathmandu Post. Projetos em operação e em construção afetados pelas enchentes representam uma capacidade total de 748 MW (megawatts), de acordo com uma avaliação preliminar da Nepal Electricity Authority publicada pelo portal Online Khabar.

Principais empresas afetadas no mercado

As empresas diretamente relacionadas à região estiveram entre as principais quedas da bolsa. A Rasuwagadhi Hydropower perdeu 15%, enquanto a Mailung Khola Hydropower recuou 14,99%. O movimento negativo chegou ainda ao setor de seguros porque essas companhias oferecem cobertura para projetos de energia hidrelétrica. Segundo corretores, os relatos de danos a empreendimentos segurados levantaram dúvidas sobre o volume de possíveis indenizações e os efeitos desses pagamentos sobre os lucros das seguradoras.

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Leia mais: O que causou a inundação relâmpago que deixou 95 mortos no Nepal e Tibete

A queda, contudo, não ficou restrita a esses segmentos. Todos os 13 subíndices negociados na quarta-feira fecharam no vermelho. Ao todo, 278 empresas foram negociadas na sessão. Os papéis de 252 companhias terminaram em queda, contra 23 em alta e três sem variação. O volume financeiro da sessão foi de 4,77 bilhões de rúpias nepalesas (equivalentes a 160 milhões de reais, na cotação atual), acima do registrado na sessão anterior.

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