Internet supera TV e vira principal destino da verba publicitária no país

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Pela primeira vez, a internet superou a televisão como principal destino das verbas publicitárias no Brasil, registrando 5,62 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, contra 5,61 bilhões da TV. Essa mudança histórica, impulsionada pelo crescimento de 15,8% no mercado, redefine o panorama da publicidade nacional, com destaque para display e redes sociais no digital.

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A internet ultrapassou a televisão e se tornou o principal destino das verbas publicitárias no país no primeiro semestre de 2026. Dados do Cenp-Meios mostram que o meio digital recebeu 5,62 bilhões de reais entre janeiro e junho, o equivalente a 40,7% de todo o investimento registrado pelo painel. A televisão ficou logo atrás, com 5,61 bilhões de reais e participação de 40,6%.

A diferença é pequena — cerca de 13,5 milhões de reais —, mas marca uma mudança na composição do mercado. No painel referente ao primeiro semestre de 2025, a televisão ainda aparecia à frente, com 42,3% das verbas, contra 40,2% da internet. O Cenp ressalta, porém, que o número de agências participantes varia entre os levantamentos, o que limita comparações diretas entre períodos.

No total, as 306 agências que participaram do levantamento deste ano movimentaram 13,8 bilhões de reais em compra de mídia, alta de 15,8% na comparação apresentada pelo Cenp com o mesmo período de 2025. O painel considera espaços publicitários efetivamente veiculados e faturados pelos veículos.

Dentro da internet, a maior fatia ficou com display e outras modalidades, com 3,26 bilhões de reais. As redes sociais receberam 1,35 bilhão de reais, enquanto vídeo ficou com 651,3 milhões de reais e busca, com 336,9 milhões.

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A mídia exterior aparece como a terceira maior força do mercado, com 1,86 bilhão de reais e 13,4% de participação. Rádio movimentou 475,7 milhões de reais, jornais ficaram com 169,4 milhões, cinema com 44,8 milhões e revistas com 39,6 milhões.

O levantamento do Cenp-Meios reúne informações declaradas pelas agências a partir dos pedidos de inserção efetivamente executados. O sistema é acompanhado por representantes de anunciantes, agências, veículos e empresas digitais e passa por verificação da KPMG.