Internet supera TV e vira principal destino da verba publicitária no país
Meio digital recebeu 5,62 bilhões de reais no primeiro semestre e ficou, por pequena margem, à frente da televisão no levantamento do Cenp-Meios
A internet ultrapassou a televisão e se tornou o principal destino das verbas publicitárias no país no primeiro semestre de 2026. Dados do Cenp-Meios mostram que o meio digital recebeu 5,62 bilhões de reais entre janeiro e junho, o equivalente a 40,7% de todo o investimento registrado pelo painel. A televisão ficou logo atrás, com 5,61 bilhões de reais e participação de 40,6%.
A diferença é pequena — cerca de 13,5 milhões de reais —, mas marca uma mudança na composição do mercado. No painel referente ao primeiro semestre de 2025, a televisão ainda aparecia à frente, com 42,3% das verbas, contra 40,2% da internet. O Cenp ressalta, porém, que o número de agências participantes varia entre os levantamentos, o que limita comparações diretas entre períodos.
No total, as 306 agências que participaram do levantamento deste ano movimentaram 13,8 bilhões de reais em compra de mídia, alta de 15,8% na comparação apresentada pelo Cenp com o mesmo período de 2025. O painel considera espaços publicitários efetivamente veiculados e faturados pelos veículos.
Dentro da internet, a maior fatia ficou com display e outras modalidades, com 3,26 bilhões de reais. As redes sociais receberam 1,35 bilhão de reais, enquanto vídeo ficou com 651,3 milhões de reais e busca, com 336,9 milhões.
A mídia exterior aparece como a terceira maior força do mercado, com 1,86 bilhão de reais e 13,4% de participação. Rádio movimentou 475,7 milhões de reais, jornais ficaram com 169,4 milhões, cinema com 44,8 milhões e revistas com 39,6 milhões.
O levantamento do Cenp-Meios reúne informações declaradas pelas agências a partir dos pedidos de inserção efetivamente executados. O sistema é acompanhado por representantes de anunciantes, agências, veículos e empresas digitais e passa por verificação da KPMG.