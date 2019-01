Intercâmbio nos EUA oferece bolsa de até 100%; saiba como se inscrever

As inscrições para o intercâmbio da LAIOB Experience, que atua no ramo de educação executiva, estão abertas até março. Os candidatos podem disputar bolsas de estudos de até 100% na Universidade de Akron, nos Estados Unidos. Marketing e administração estão entre os cursos oferecidos.

Podem se inscrever graduados e graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso (descrito no site da LAIOB).

Os cursos oferecidos são marketing, administração, projeto inovador em administração e gerenciamento de vendas e negócios. Os candidatos vão disputar uma bolsa integral, duas de 70% e outras com números limitados de 50% e 30% de desconto.

Na bolsa integral estão inclusos o valor dos cursos, alimentação e acomodação. Passagem aérea e taxa de matrícula, de 120 dólares, devem ser pagas pelos estudantes. O programa tem duração de duas semanas, em julho de 2019, e carga horária de 64 horas. Os bolsistas farão visitas a empresas da região e terão os fins de semana livres para passeios.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da LAIOB e preencher a ficha de inscrição até o dia 10 de março. Os aprovados na primeira etapa vão passar por entrevistas. O resultado será divulgado no dia 1º de abril.