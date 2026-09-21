ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Intenção de investimento na indústria é a menor em 6 anos, aponta CNI

Índice recuou pelo quarto mês seguido e reflete perda de ritmo da atividade industrial

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 16h07
Antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia: agora nas mãos de montadora chinesa
Linha de montagem de automóveis em Camaçari, na Bahia (Antonio Milena/.)
Continua após publicidade
Intenção de investimento na indústria é a menor em 6 anos, aponta CNI Priorizar nos meus resultados Google

O índice que mede a intenção de investimento dos empresários industriais caiu 1,3 ponto em setembro, para 51,3 pontos, segundo a Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta segunda-feira, 21. É o menor nível do indicador desde agosto de 2020, período marcado pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

Foi a quarta queda mensal consecutiva do índice. Desde maio, quando começou a sequência de recuos, a intenção de investimento acumula redução de 3,5 pontos.

A expectativa para a demanda por produtos caiu 1,4 ponto, para 51,2 pontos, enquanto a previsão de compras de insumos e matérias-primas recuou 0,8 ponto, para 50,4 pontos. Ambos permanecem acima de 50 pontos, indicando expectativa de expansão nos próximos seis meses, embora em ritmo menor que o projetado em agosto.

Já as perspectivas para a quantidade exportada e para o número de empregados ficaram abaixo da linha de 50 pontos. Os indicadores recuaram 0,6 ponto, para 48,9 pontos, e 0,2 ponto, para 49,2 pontos, respectivamente, sinalizando uma expectativa mais intensa de queda nesses dois componentes.

Siga
Continua após a publicidade

Produção tem pior agosto em 11 anos

O índice de evolução da produção industrial caiu 4,7 pontos em agosto, para 46,3 pontos. Com isso, deixou o campo positivo e passou a indicar redução da produção em relação a julho.

Segundo a CNI, foi o pior resultado para um mês de agosto desde 2015, quando o país atravessava uma recessão. Nos últimos 11 anos, o indicador havia ficado abaixo de 50 pontos em agosto apenas em 2025 e 2026.

Continua após a publicidade

A CNI atribui o desempenho à perda contínua de demanda por bens industriais e ao aumento das incertezas internas e externas. A proximidade das eleições também foi apontada por Azevedo como um fator de imprevisibilidade que pode levar empresas a adotar maior cautela nas decisões de investimento, produção e contratação.

A utilização da capacidade instalada caiu 1 ponto percentual em agosto, para 69%, ficando 2 pontos abaixo da média histórica para o mês. O índice de evolução do emprego também recuou, para 48,2 pontos, uma queda de 0,4 ponto ante julho.

Continua após a publicidade

Os estoques de produtos finais diminuíram: o índice de evolução dos estoques recuou 1,5 ponto, para 49,5 pontos, indicando redução na passagem de julho para agosto. Apesar disso, o nível efetivo permaneceu próximo do planejado pelas empresas. O indicador de estoque efetivo em relação ao planejado avançou 0,2 ponto, para 50,4 pontos.

A pesquisa da CNI ouviu 1.403 empresas entre 1º e 11 de setembro. Do total, 587 eram pequenas, 487 médias e 329 grandes.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).