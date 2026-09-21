Intenção de investimento na indústria é a menor em 6 anos, aponta CNI

O índice que mede a intenção de investimento dos empresários industriais caiu 1,3 ponto em setembro, para 51,3 pontos, segundo a Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta segunda-feira, 21. É o menor nível do indicador desde agosto de 2020, período marcado pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

Foi a quarta queda mensal consecutiva do índice. Desde maio, quando começou a sequência de recuos, a intenção de investimento acumula redução de 3,5 pontos.

A expectativa para a demanda por produtos caiu 1,4 ponto, para 51,2 pontos, enquanto a previsão de compras de insumos e matérias-primas recuou 0,8 ponto, para 50,4 pontos. Ambos permanecem acima de 50 pontos, indicando expectativa de expansão nos próximos seis meses, embora em ritmo menor que o projetado em agosto.

Já as perspectivas para a quantidade exportada e para o número de empregados ficaram abaixo da linha de 50 pontos. Os indicadores recuaram 0,6 ponto, para 48,9 pontos, e 0,2 ponto, para 49,2 pontos, respectivamente, sinalizando uma expectativa mais intensa de queda nesses dois componentes.

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Produção tem pior agosto em 11 anos

O índice de evolução da produção industrial caiu 4,7 pontos em agosto, para 46,3 pontos. Com isso, deixou o campo positivo e passou a indicar redução da produção em relação a julho.

Segundo a CNI, foi o pior resultado para um mês de agosto desde 2015, quando o país atravessava uma recessão. Nos últimos 11 anos, o indicador havia ficado abaixo de 50 pontos em agosto apenas em 2025 e 2026.

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A CNI atribui o desempenho à perda contínua de demanda por bens industriais e ao aumento das incertezas internas e externas. A proximidade das eleições também foi apontada por Azevedo como um fator de imprevisibilidade que pode levar empresas a adotar maior cautela nas decisões de investimento, produção e contratação.

A utilização da capacidade instalada caiu 1 ponto percentual em agosto, para 69%, ficando 2 pontos abaixo da média histórica para o mês. O índice de evolução do emprego também recuou, para 48,2 pontos, uma queda de 0,4 ponto ante julho.

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Os estoques de produtos finais diminuíram: o índice de evolução dos estoques recuou 1,5 ponto, para 49,5 pontos, indicando redução na passagem de julho para agosto. Apesar disso, o nível efetivo permaneceu próximo do planejado pelas empresas. O indicador de estoque efetivo em relação ao planejado avançou 0,2 ponto, para 50,4 pontos.

A pesquisa da CNI ouviu 1.403 empresas entre 1º e 11 de setembro. Do total, 587 eram pequenas, 487 médias e 329 grandes.