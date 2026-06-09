Intenção de compra para o Dia dos Namorados atinge 91% dos casais

Ler Resumo





Pesquisa do Instituto Locomotiva revela otimismo para o Dia dos Namorados 2026: 91% dos brasileiros pretendem presentear, totalizando 114 milhões de pessoas. Embora a maioria ainda não tenha comprado, itens como vestuário e cosméticos lideram, e experiências compartilhadas ganham força. Saiba mais sobre as tendências de consumo!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Dia dos Namorados está próximo e o comércio tem bons motivos para se animar. Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, aponta uma alta expressiva na intenção dos apaixonados em presentear seus companheiros neste ano.

Cerca de 91% dos brasileiros em um relacionamento desejam ir às compras pela pessoa amada, o que representa 114 milhões de pessoas. Em 2025, 69% dos entrevistados adquiriram algum produto nesta época do ano.

Vestuário, cosméticos e chocolates estão entre os itens mais buscados pelos consumidores para a celebração do 12 de junho. Porém, até aqui, dos que manifestaram interesse em comprar, 75% não finalizaram as aquisições, apenas 16% já adquiriram os presentes.

A pesquisa revela ainda uma valorização crescente de atividades compartilhadas como experiências gastronômicas e serviços de bem-estar que ganham relevância com o apoio das redes sociais. É também nesses ambientes virtuais que as homenagens para a pessoa amada são uma tendência, especialmente entre o público jovem.