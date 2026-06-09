Intenção de compra para o Dia dos Namorados atinge 91% dos casais
Levantamento indica forte apetite de consumo na data, com potencial de atrair 114 milhões de clientes ao comércio
O Dia dos Namorados está próximo e o comércio tem bons motivos para se animar. Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, aponta uma alta expressiva na intenção dos apaixonados em presentear seus companheiros neste ano.
Cerca de 91% dos brasileiros em um relacionamento desejam ir às compras pela pessoa amada, o que representa 114 milhões de pessoas. Em 2025, 69% dos entrevistados adquiriram algum produto nesta época do ano.
Vestuário, cosméticos e chocolates estão entre os itens mais buscados pelos consumidores para a celebração do 12 de junho. Porém, até aqui, dos que manifestaram interesse em comprar, 75% não finalizaram as aquisições, apenas 16% já adquiriram os presentes.
A pesquisa revela ainda uma valorização crescente de atividades compartilhadas como experiências gastronômicas e serviços de bem-estar que ganham relevância com o apoio das redes sociais. É também nesses ambientes virtuais que as homenagens para a pessoa amada são uma tendência, especialmente entre o público jovem.