Inteligência Artificial identifica alta da Selic como (quase) certa

Elaborado pela Equus Capital, o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS) indica 85,8% de chance de um aumento de 0,50 p.p. na próxima reunião do Copom, na quarta-feira, 6.

A estimativa é feita por inteligência artificial a partir da coleta e análise de dados do mercado financeiro Nesta semana, houve um aumento no número de contratos em aberto no mercado de opções de Copom, passando de 30.779 para 32.348 pontos.

Segundo Felipe Uchida, head do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital, o comportamento dos juros futuros indicam um aumento da preocupação dos investidores com a questão fiscal no Brasil.

As taxas dos DIs encerraram a sexta-feira acima dos 13% ao longo da curva, refletindo a pressão do mercado diante da falta de medidas fiscais do governo e a incerteza sobre a trajetória econômica, o que tem levado investidores a adotar uma postura mais cautelosa”, diz Uchida. Na semana passada, a IA estimava chance de 85,3% de subida de 0,50 p.p. na Selic.