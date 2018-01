Inteligência artificial: as profissões que vão desaparecer

No momento em que a humanidade parece estar perto de construir um robô capaz de substituir o homem em um sem-número de atividades, o que poderia ser motivo de unânime comemoração arrasta consigo o pavor de que a inteligência artificial deixe milhões de seres humanos desempregados. A preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial — evento anual que reúne líderes políticos e empresariais —, que teve início na terça-feira 23 em Davos, na Suíça. Segundo levantamento feito pela organização do fórum, a soma de empregos perdidos para a Inteligência Artificial será de 5 milhões nos próximos dois anos. Reportagem de VEJA desta semana mostra quais são os postos que serão extintos, como o de operador de telemarketing; quais surgirão, como o de arquiteto de realidade virtual; e quais profissões serão exercidas por humanos e robôs, como a advocacia.

