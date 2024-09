Instituto BRF oferece curso de espanhol gratuito para servidores sociais de MT

No último mês, o Instituto BRF, setor social de desenvolvimento sustentável da BRF, dona de marcas como a Sadia e a Perdigão, lançou o Programa de Iniciação à Língua Espanhola, que oferece cursos gratuitos de espanhol básico para profissionais das áreas de educação, saúde e assistência de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O projeto foi desenvolvido em parceria com a consultoria Acelere e tem por objetivo promover a integração dos imigrantes latino-americanos, sobretudo vindos da Venezuela, no município. A unidade da BRF nessa cidade emprega cerca de 5 mil funcionários, dos quais aproximadamente 17% são imigrantes venezuelanos.

Com a iniciativa, a intenção é capacitá-los para melhor acolher a comunidade e facilitar o atendimento em serviços essenciais como escolas, creches e pontos de atendimento de saúde. Segundo Raquel Ogando, diretora executiva do Instituto BRF, a companhia realizou uma ampla escuta social em 2024, em que foi identificada a necessidade de melhora da comunicação entre os profissionais desses serviços sociais com os imigrantes que trabalhavam na empresa. “Com o curso, oferecemos ferramentas para que eles possam interagir e atender melhor essa comunidade, promovendo a inclusão e criando pontes culturais”, afirma.

O curso de espanhol será ministrado na Escola Municipal Cecília Meireles. Leandro de Souza, gestor da instituição, conta que o projeto é uma iniciativa de fundamental importância para acomodar e integrar essa comunidade com qualidade. “É, também, uma forma de oferecer a eles uma vida mais digna em nossa cidade”, ressalta. Com cinco turmas já formadas e uma carga horária de 30 horas, as aulas terão início neste mês de setembro.