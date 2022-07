Instagram volta atrás da tentativa de se tornar TikTok

Após diversas críticas de usuários pelas mudanças do Instagram de querer se tornar TikTok, a rede social anunciou que vai pausar os testes que vinham sendo realizados nos últimos meses, que vinha desagradando até mesmo famosos e influencers.

Nos últimos meses, os vídeos e conteúdos de desconhecidos, as tais “recomendações” inundaram o feed dos usuários, reduzindo a visibilidade das postagens da rede de amigos dos usuários, aos quais supostamente ele tem interesse de interagir. “Com base em nossas descobertas e no feedback da comunidade, estamos pausando o teste de tela cheia no Instagram para explorar outras opções, e estamos diminuindo temporariamente o número de recomendações que você vê em seu feed para que possamos melhorar a qualidade da sua experiência”, disse Christine Pai, um porta-voz da Meta, segundo reportagem da Bloomberg.

A decisão acontece dois dias após o presidente do Instagram, Adam Mossouri, sinalizar que a rede ia continuar insistindo nos vídeos em resposta ao movimento que pede pela volta do antigo Instagram. A campanha “Make Instagram Instagram again” (Torne o Instagram Instagram novamente, na tradução em português), vem ganhando força e recebendo apoio de famosos e influencers, como as irmãs Kylie Jenner e Kim Kardashian. A petição acumula mais de acumula mais de 140 mil assinaturas e 1,6 milhão de curtidas.