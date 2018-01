Instagram libera GIFs para fotos e vídeos do Stories

O Instagram anunciou nesta terça-feira novas atualizações para o aplicativo. Entre as mudanças está a possibilidade de adicionar GIFs para vídeos e fotos publicados no Stories, ferramenta de postagens temporárias que permanecem no ar durante 24 horas.

Segundo a rede social, foram disponibilizados milhares de GIFs na plataforma. É possível navegar entre as que estão “em alta” ou procurar figurinhas específicas. Entre as opções estão letras saltitantes, corações giratórios, gatos dançarinos e até “pizza no espaço”.

A atualização deste recurso já está disponível para os usuários.

Nas próximas semanas, o Instagram vai atualizar outro recurso do Stories: o carregamento de fotos e vídeos de qualquer tamanho. Até então, ao compartilhar um conteúdo no Stories, o aplicativo dimensionava a foto ou vídeo automaticamente – um movimento que muitas vezes resultava em cortes no conteúdo original.

Assim que receber a atualização, o usuário poderá compartilhar o conteúdo nas dimensões originais. Ainda segundo o Instagram, as bordas adicionadas ao redor da foto ou vídeo poderão ser preenchidas com uma cor personalizada que combinam com o conteúdo.