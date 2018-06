Instagram anuncia app para vídeos verticais de até uma hora

O Instagram anunciou nesta quarta-feira seu aplicativo autônomo para vídeos verticais, o IGTV. Nas próximas semanas, a plataforma será disponibilizada globalmente para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS.

O aplicativo permite a publicação de vídeos de até uma hora de duração – no Instagram, o conteúdo está limitado a um minuto. Segundo a rede social, os usuários poderão assistir a vídeos do IGTV por meio do Instagram, sem a necessidade de fazer download do novo aplicativo.

“[O IGTV] foi construído da maneira como você usa seu celular, então os vídeos são em tela cheia e na vertical”, explicou o Instagram em nota publicada em seu site.

De acordo com a rede social, o aplicativo funciona como uma TV: assim que você abre, os vídeos começam a passar. Os usuários também podem navegar pelas abas “Para você”, “Seguindo”, “Popular” e “Continue assistindo”. As sugestões de conteúdo do IGTV são baseadas nas informações do Instagram do usuário.

Qualquer pessoa pode publicar vídeos na plataforma e tornar-se um “criador”. As pessoas que você seguir no IGTV vão aparecer no seu feed. Também será possível curtir, comentar e mandar vídeos aos amigos por meio do Direct.