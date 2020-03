INSS: saiba quando será pago o adiantamento do 13º salário

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem começar a receber o adiantamento do 13º salário a partir do dia 24 de abril. Na quinta-feira, o Ministério da Economia anunciou a antecipação da 1ª parcela do abono de Natal como uma das medidas para tentar combater o impacto financeiro do Covid-19, causado pelo novo coronavírus.

Via de regra, os pagamentos do 13º salário são feitos junto com a folha salarial do mês do adiantamento. Nesse caso, os beneficiários receberão o bônus junto com o benefício de abril, pago entre as duas últimas semanas do mês e a primeira de maio. A liberação é feita conforme o dígito final do cartão e também do valor do benefício, conforme tabela abaixo. Aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo (1.045 reais) recebem primeiro.

O valor da primeira parcela do 13º salário é equivalente a metade do salário de benefício. O desconto de imposto de renda é feito na segunda metade, habitualmente paga em novembro. Ao todo, 23 bilhões de reais devem ser liberados com a medida.

Outras medidas