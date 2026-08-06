INSS paga benefícios de até R$ 8.475 até amanhã; veja se você recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou em 27 de julho o pagamento do benefício do mês de julho, que pode chegar a 8.475,55 reais. A medida busca garantir aos aposentados acesso a recursos financeiros de forma sistematizada. O calendário de pagamento da aposentadoria se estende até o dia 7 de agosto.

Entre hoje e amanhã serão pagas as aposentadorias desde um salário mínimo até os valores que ficam próximos ao teto do INSS, que equivalem a 8.475,55 reais. Vale lembrar que as aposentadorias próximas de um salário mínimo começaram a ser depositadas no dia 27 de julho. Já as aposentadorias próximas ao teto do INSS começaram a ser pagas no dia 3 de agosto.

Para facilitar o recebimento do benefício, é essencial que o beneficiário considere o número final do cartão sem o dígito verificador. Por exemplo, se o cartão termina em 0108-4, o número a ser considerado é 8. Veja a seguir as respectivas datas de pagamento para benefícios de um salário mínimo e valores acima do pagamento básico.

Para benefícios até 1 salário mínimo:

Continua após a publicidade

Final 1: 27/julho

Final 2: 28/julho

Final 3: 29/julho

Final 4: 30/julho

Final 5: 31/julho

Final 6: 3/agosto

Final 7: 4/agosto

Final 8: 5/agosto

Final 9: 6/agosto

Final 0: 7/agosto

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

Continua após a publicidade

Finais 1 e 6: 3/agosto

Finais 2 e 7: 4/agosto

Finais 3 e 8: 5/agosto

Finais 4 e 9: 6/agosto

Finais 5 e 0: 7/agosto

Como consultar o pagamento do INSS?

Os beneficiários podem consultar as informações sobre o pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS, por meio da opção “Extrato de Pagamento”. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter conta Gov. Veja como ter a sua neste link. Quem preferir também pode entrar em contato com a Central 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Continua após a publicidade

O calendário de pagamentos do benefício INSS é acompanhado por milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados que dependem dos benefícios para custear as despesas do dia a dia. Por isso, é importante conferir as datas de depósito e os valores disponibilizados para evitar problemas no recebimento.