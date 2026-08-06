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INSS paga benefícios de até R$ 8.475 até amanhã; veja se você recebe

Para facilitar o recebimento do benefício, é essencial que o beneficiário considere o número final do cartão

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 08h08 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h26
Sede do INSS, em Brasília
Os beneficiários podem consultar as informações sobre o pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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INSS paga benefícios de até R$ 8.475 até amanhã; veja se você recebe Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou em 27 de julho o pagamento do benefício do mês de julho, que pode chegar a 8.475,55 reais. A medida busca garantir aos aposentados acesso a recursos financeiros de forma sistematizada. O calendário de pagamento da aposentadoria se estende até o dia 7 de agosto.

Entre hoje e amanhã serão pagas as aposentadorias desde um salário mínimo até os valores que ficam próximos ao teto do INSS, que equivalem a 8.475,55 reais. Vale lembrar que as aposentadorias próximas de um salário mínimo começaram a ser depositadas no dia 27 de julho. Já as aposentadorias próximas ao teto do INSS começaram a ser pagas no dia 3 de agosto.

Para facilitar o recebimento do benefício, é essencial que o beneficiário considere o número final do cartão sem o dígito verificador. Por exemplo, se o cartão termina em 0108-4, o número a ser considerado é 8.  Veja a seguir as respectivas datas de pagamento para benefícios de um salário mínimo e valores acima do pagamento básico.

Para benefícios até 1 salário mínimo:

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  •         Final 1: 27/julho
  •         Final 2: 28/julho
  •         Final 3: 29/julho
  •         Final 4: 30/julho
  •         Final 5: 31/julho
  •         Final 6: 3/agosto
  •         Final 7: 4/agosto
  •         Final 8: 5/agosto
  •         Final 9: 6/agosto
  •         Final 0: 7/agosto

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

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  •         Finais 1 e 6: 3/agosto
  •         Finais 2 e 7: 4/agosto
  •         Finais 3 e 8: 5/agosto
  •         Finais 4 e 9: 6/agosto
  •         Finais 5 e 0: 7/agosto

Como consultar o pagamento do INSS?

Os beneficiários podem consultar as informações sobre o pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS, por meio da opção “Extrato de Pagamento”. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter conta Gov. Veja como ter a sua neste link. Quem preferir também pode entrar em contato com a Central 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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O calendário de pagamentos do benefício INSS é acompanhado por milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados que dependem dos benefícios para custear as despesas do dia a dia. Por isso, é importante conferir as datas de depósito e os valores disponibilizados para evitar problemas no recebimento.

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