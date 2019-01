INSS paga aposentadorias com reajuste a partir desta sexta

Aposentados e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber nesta sexta-feira, 25, os benefícios reajustados. Os primeiros a receber são os segurados que recebem até um salário mínimo. O valor foi de 954 para 998 reais, aumento de 4,61% sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de janeiro.

O pagamento é feito de forma escalonada, conforme o último número no cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. A exceção são aposentados paulistanos com cartão final 1. Esses receberão apenas na segunda-feira, 28, por causa do feriado de aniversário da cidade.

Já quem recebe acima do mínimo terá os pagamentos creditados depois, a partir de 1º de fevereiro. O reajuste para esse grupo foi menor, de 3,43%, inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O teto da Previdência passou de 5.645,80 reais para 5.839,45 reais.

Os reajustes são diferentes porque a metodologia usada para aumento do mínimo segue uma fórmula que estima a inflação e a soma com o Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Para o piso de 2019, o PIB usado é o de 2017. de 1%.

A fórmula de reajuste é aprovada pelo Congresso e válida por quatro anos. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro terá que enviar à Câmara e ao Senado um projeto para manter a fórmula atual ou pode decidir fazer alguma alteração para o piso em 2020.

Extrato está disponível

Os aposentados podem consultar o valor dos benefícios com reajustes no portal Meu INSS. Para ter acesso, é necessário cadastrar uma senha. No procedimento, é aconselhável ter a carteira de trabalho em mãos porque são feitas perguntas sobre a vida laboral. Caso não consiga fazer o cadastro, é preciso procurar uma agência do INSS.