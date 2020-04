INSS: Governo autoriza convocação de militares, mas postos estão fechados

O governo federal autorizou a contratação temporária de aposentados e militares para trabalharem no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi anunciada em fevereiro e temporários atuariam para zerar a fila do INSS, que tem cerca de 1,2 milhão de pedidos represados. Serão abertas ao menos 8.230 vagas e as contratações podem ser feitas em até seis meses. A portaria que autoriza a contratação foi publicada na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial da União.

ASSINE VEJA Clique e Assine

A medida, tida como a grande solução para resolver o problema que se arrasta, demorou a sair e agora os postos do INSS estão fechados devido à pandemia do coronavírus e, por isso, o atendimento é feito virtualmente. Grande parte das vagas, 7.400, seria voltada para atendimento ao público e serviços administrativos nas agências. O INSS tem, no entanto, até seis meses para convocar militares e civis aposentados para atuar e descrever como será essa atuação. As vagas restantes seriam para atuar em outros órgãos da secretaria de Previdência

A força-tarefa também prevê a contratação de servidores aposentados do próprio INSS, porém não detalha o número de quantos servidores serão convocados. Por lei, apenas pessoas que fazem parte da carreira do seguro social podem fazer a análise dos benefícios. Apenas no ano passado, sete mil servidores do INSS se aposentaram.