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INSS faz mutirão de perícia médica para auxílio-doença e BPC-Loas neste fim de semana

Cerca de 18 mil vagas extras de atendimentos foram abertas para os dias 11 e 12 de julho, e a maioria poderá ser realizada por teleatendimento

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 15h28
Aplicativo Meu INSS
Aplicativo do Meu INSS (Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação)
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INSS faz mutirão de perícia médica para auxílio-doença e BPC-Loas neste fim de semana Priorizar nos meus resultados Google

Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de diversos estados do país prepararam um mutirão neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de julho, e abriram 17.800 vagas extras de atendimento para a realização de perícia médica. As vagas são voltados para segurados do INSS que já haviam agendado a perícia, mas aguardavam atendimento. A maior parte dos atendimentos será feito à distância, por telemedicina – a chamada perícia conectada.

O agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou no site do Meu INSS, ou, ainda, pela central de atendimento por telefone, no número 135.

Todos os convocados para realização a perícia médica do INSS são informados por mensagem de SMS no celular cadastrado. A data e local pode ser checada também no aplicativo ou no site do Meu INSS, ou, ainda, pela central de atendimento por telefone, no número 135.

As perícias conectadas serão utilizadas em perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), além de avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais (REVBPC).

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A perícia é voltada aos que pleiteiam o benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez). As perícias conectadas também estarão disponíveis para a avaliação médica que deve ser realizada para os novos pedidos ou as reavaliações dos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) por deficiência. Têm direito ao BPC os deficientes ou pessoas com mais de 65 anos de baixa renda.

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Os atendimentos do mutirão nesses dois dias estão disponíveis em 47 cidades de 18 estados e o Distrito Federal. Veja a lista:

Sudeste
 São Paulo (252): APS Lins.

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 Rio de Janeiro (280): APS Rio de Janeiro – Barra da Tijuca (180) e APS Nilópolis (100)
 Minas Gerais (252): APS Montes Claros (252).

Nordeste

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 Ceará (3.841): APS Iguatu (82), APS Juazeiro do Norte (63), APS Caucaia (120), APS Aquiraz (120), APS Quixadá (120), APS Brejo Santo (200), APS Itapagé (260), APS Ubajara (260), APS Sobral (600), APS Fortaleza – Sul (800) e APS Fortaleza – Centro-Oeste (1.216).
 Paraíba (2.856): APS Campina Grande – Dinamérica.
 Alagoas (2.288): APS Arapiraca.

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 Maranhão (345): APS Timon.
 Piauí (2.155): Agência Conectada São Raimundo Nonato (125), APS São João do Piauí (250), APS Esperantina (300), APS Picos (420), APS Campo Maior (500) e APS Teresina – Centro (560).
 Pernambuco (188): APS Serra Talhada (20), APS Caruaru (60), APS Petrolina (25) e APS Recife – Encruzilhada (83).

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 Bahia (1.027): APS Irecê (150), APS Itabuna (277) e APS Vitória da Conquista (600).

Norte
 Rondônia (76): APS Cacoal.
 Acre (212): APS Cruzeiro do Sul (98) e APS Rio Branco – Centro (114).
 Amapá (176): APS Macapá.
 Amazonas (494): APS Manaus – Codajás.
 Pará (1.756): APS Itaituba (100), APS Altamira (600) e APS Santarém (1.056).

Centro-Oeste
* Mato Grosso do Sul (111): APS Corumbá (37), APS Costa Rica (37) e APS Três Lagoas (37).
* Mato Grosso (96): APS Juína.
* Distrito Federal (530): APS Brasília – Taguatinga (380) e APS Planaltina (150).

Sul
 Paraná (939): APS Paranavaí (219) e APS Colombo (720).

Com informações da Agência Brasil

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