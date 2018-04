INSS convoca para perícia 152,2 mil beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 152,2 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para realizar perícia médica. A lista com o nome dos segurados foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (clique aqui e confira). Os beneficiários têm até o dia 4 de maio para marcar a perícia.

O agendamento deve ser realizado pelo telefone 135. Aqueles que não agendarem ou não realizarem a perícia terão o benefício suspenso. Após a suspensão, o segurado tem até 60 dias para procurar o órgão do governo e agendar o exame – após esse período, o benefício é cancelado.

O INSS está convocando os beneficiários que não puderam ser localizados anteriormente. Segundo o INSS, eles tinham informações incompletas no cadastro ou mudaram de endereço sem atualizar os dados. No dia do exame, o segurado precisa levar toda a documentação médica disponível, como atestados, laudos, receitas e exames.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), pasta a qual o INSS é vinculado, a expectativa é realizar 1,2 milhão de avaliações médicas até o fim deste ano, sendo 273.803 de auxílios-doença e 995.107 de aposentadorias por invalidez.

A etapa faz parte do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), realizado pelo INSS desde 2016 – uma espécie de pente-fino para identificar os que precisam do benefício.