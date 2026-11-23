INSS começa a pagar benefícios de novembro nesta semana; confira o calendário completo
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios terão os depósitos liberados conforme o número final do benefício
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a realizar, nesta terça-feira, 24 de novembro, os pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios referentes ao mês de novembro de 2026. Os depósitos seguem um calendário escalonado, organizado de acordo com o valor recebido e o número final do cartão de benefício. Os repasses serão realizados até 7 de dezembro.
Nesta primeira etapa, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo, começando pelos beneficiários com cartão de final 1. Já os aposentados e pensionistas que recebem valores superiores ao piso nacional terão os depósitos liberados a partir de 1º de dezembro.
Calendário do INSS de novembro para quem recebe até um salário mínimo
Os pagamentos para beneficiários que recebem até um salário mínimo começam no dia 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro. Confira as datas conforme o número final do benefício:
- Final 1: 24 de novembro
- Final 2: 25 de novembro
- Final 3: 26 de novembro
- Final 4: 27 de novembro
- Final 5: 30 de novembro
- Final 6: 1º de dezembro
- Final 7: 2 de dezembro
- Final 8: 3 de dezembro
- Final 9: 4 de dezembro
- Final 0: 7 de dezembro
Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Para os aposentados e pensionistas que recebem valores superiores ao salário mínimo, os depósitos serão realizados entre 1º e 7 de dezembro. Nesse grupo, o pagamento é organizado em pares de números finais:
- Finais 1 e 6: 1º de dezembro
- Finais 2 e 7: 2 de dezembro
- Finais 3 e 8: 3 de dezembro
- Finais 4 e 9: 4 de dezembro
- Finais 5 e 0: 7 de dezembro
Como consultar a data e o valor do benefício?
Os segurados podem verificar a data exata do depósito e o valor que será recebido por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Para realizar a consulta, é necessário acessar a plataforma com as credenciais da conta gov.br e selecionar a opção “Extrato de pagamento”.
Nesse serviço, o beneficiário consegue conferir as informações sobre o pagamento, incluindo os valores previstos e os detalhes do depósito.
Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para utilizar o serviço, é necessário informar o CPF e confirmar os dados solicitados durante o atendimento.
Como saber o número final do benefício?
Para identificar a data correta do pagamento, o aposentado ou pensionista deve observar o penúltimo algarismo da sequência apresentada no cartão de benefício, ou seja, o último número antes do hífen.
Por exemplo, caso o número do benefício termine em 0209-1, o algarismo que deve ser considerado é o 9, e não o 1. Dessa forma, um segurado que recebe até um salário mínimo e possui esse número final terá o pagamento de novembro realizado em 4 de dezembro.
A numeração também pode ser consultada pelo Meu INSS, no serviço de extrato de pagamento.
Quem pode receber o 13º salário do INSS em novembro?
Além dos pagamentos regulares, parte dos beneficiários poderá receber o décimo terceiro salário neste calendário. Isso porque o governo federal antecipou o abono anual de 2026 para aposentados, pensionistas e outros segurados que já recebiam benefícios até abril.
Aqueles que passaram a receber um benefício com direito ao décimo terceiro após o período contemplado pela antecipação poderão ter o abono pago junto à folha de novembro, conforme as regras aplicáveis a cada benefício.
Os depósitos seguem o mesmo calendário regular do INSS, entre 24 de novembro e 7 de dezembro.