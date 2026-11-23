Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Finais 3 e 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Finais 4 e 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar a data e o valor do benefício?

Os segurados podem verificar a data exata do depósito e o valor que será recebido por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Para realizar a consulta, é necessário acessar a plataforma com as credenciais da conta gov.br e selecionar a opção “Extrato de pagamento”.

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Nesse serviço, o beneficiário consegue conferir as informações sobre o pagamento, incluindo os valores previstos e os detalhes do depósito.

Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para utilizar o serviço, é necessário informar o CPF e confirmar os dados solicitados durante o atendimento.

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Como saber o número final do benefício?

Para identificar a data correta do pagamento, o aposentado ou pensionista deve observar o penúltimo algarismo da sequência apresentada no cartão de benefício, ou seja, o último número antes do hífen.

Por exemplo, caso o número do benefício termine em 0209-1, o algarismo que deve ser considerado é o 9, e não o 1. Dessa forma, um segurado que recebe até um salário mínimo e possui esse número final terá o pagamento de novembro realizado em 4 de dezembro.

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A numeração também pode ser consultada pelo Meu INSS, no serviço de extrato de pagamento.

Quem pode receber o 13º salário do INSS em novembro?

Além dos pagamentos regulares, parte dos beneficiários poderá receber o décimo terceiro salário neste calendário. Isso porque o governo federal antecipou o abono anual de 2026 para aposentados, pensionistas e outros segurados que já recebiam benefícios até abril.

Aqueles que passaram a receber um benefício com direito ao décimo terceiro após o período contemplado pela antecipação poderão ter o abono pago junto à folha de novembro, conforme as regras aplicáveis a cada benefício.

Os depósitos seguem o mesmo calendário regular do INSS, entre 24 de novembro e 7 de dezembro.