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O INSS inicia os pagamentos de novembro para aposentados e pensionistas, incluindo o 13º salário para novos segurados. Os repasses vão até 7 de dezembro, de acordo com o dígito do benefício. Confira o calendário detalhado e veja como consultar as datas e valores a receber.

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta terça-feira, 24 de novembro, os benefícios de aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios previdenciários. Os depósitos referentes ao mês de novembro seguem até 7 de dezembro, de acordo com o valor recebido e o número final do cartão de benefício. Nesta primeira etapa, o dinheiro será liberado para quem recebe até um salário mínimo e possui cartão com final 1.

Para os beneficiários que recebem valores superiores ao piso nacional, os depósitos começam em 1º de dezembro. Além dos pagamentos regulares, parte dos segurados também receberá o décimo terceiro salário, destinado a quem passou a receber benefícios após a antecipação do abono realizada pelo governo federal neste ano.

Calendário do INSS de novembro para quem recebe até um salário mínimo

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os depósitos realizados entre 24 de novembro e 7 de dezembro. Confira as datas:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

25 de novembro Final 3: 26 de novembro

26 de novembro Final 4: 27 de novembro

27 de novembro Final 5: 30 de novembro

30 de novembro Final 6: 1º de dezembro

1º de dezembro Final 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Final 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Final 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Final 0: 7 de dezembro Continua após a publicidade

Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

Para os aposentados e pensionistas que recebem valores superiores ao piso nacional, os pagamentos começam em 1º de dezembro e seguem até o dia 7. Veja o cronograma:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Finais 3 e 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Finais 4 e 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Finais 5 e 0: 7 de dezembro Continua após a publicidade MEI: O que é? Quando foi criado? Vai mudar?

Como consultar a data e o valor do pagamento do INSS?

Para verificar a data correta do depósito, o segurado deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece depois do hífen. Por exemplo, se a numeração for 0209-1, o número considerado para identificar o dia do pagamento será o 9.

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A consulta também pode ser realizada pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para acessar as informações, é necessário entrar na plataforma com CPF e senha da conta gov.br e selecionar a opção “Extrato de pagamento”. O serviço permite conferir os valores e as informações sobre os depósitos.

Outra alternativa é entrar em contato com a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Durante o atendimento, o beneficiário deverá informar o CPF e confirmar os dados solicitados.

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Quem recebe o 13º salário do INSS em novembro?

Além dos benefícios regulares, o INSS também inicia nesta terça-feira o pagamento do décimo terceiro salário para segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual.

Em 2026, o governo federal antecipou o pagamento das duas parcelas do décimo terceiro para os beneficiários que já recebiam seus pagamentos até abril. Os depósitos foram realizados entre o fim de abril e o início de junho.

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Agora, os segurados que começaram a receber benefícios depois desse período terão direito ao pagamento do abono em parcela única, desde que o benefício seja elegível. O valor será calculado proporcionalmente, conforme as regras previdenciárias.

Têm direito ao décimo terceiro os beneficiários que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Já os segurados que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao abono anual, por se tratar de um benefício assistencial.