INSS anuncia fim da fila, mas 235 mil pedidos ainda esperam há mais de 45 dias

O governo Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (3) que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu zerar a fila de atendimento.

No entanto, ainda existem 235 mil requerimentos aguardando uma decisão há mais de 45 dias, prazo que até então servia como principal referência para medir o estoque de pedidos atrasados.

A mudança está na forma de contabilizar o problema.

Em vez de considerar como fila todos os processos ainda pendentes, o governo passou a comparar o estoque de requerimentos em análise com o número de novas solicitações que entram mensalmente no sistema.

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Em agosto, o INSS recebeu 1,394 milhão de novos pedidos. No fim do mês, havia 1,252 milhão de processos em análise.

Pela nova métrica, como o estoque é inferior à quantidade de solicitações recebidas em um único mês, o governo considera que a capacidade de atendimento da Previdência já é suficiente para absorver a demanda corrente.

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A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, afirmou que a autarquia pode, portanto, dizer que não existe mais fila no atendimento inicial.

A definição, porém, não significa que todos os segurados que aguardam uma resposta já tenham recebido uma decisão.

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Dos 1,252 milhão de processos em análise, 640 mil são pedidos recentes e 378 mil dependem de alguma providência do próprio segurado, como o envio de documentos. Outros 235 mil estão há mais de 45 dias à espera de uma resposta do instituto.

Fila despencou em 2026

O tamanho do estoque caiu de maneira expressiva ao longo deste ano. Em janeiro, o INSS chegou a acumular 3,073 milhões de requerimentos pendentes. O volume recuou para 1,282 milhão em agosto, uma redução de 59%.

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Os pedidos que aguardavam mais de 45 dias passaram de 1,882 milhão em janeiro para 261 mil em agosto, queda de 86%.

A velocidade de processamento também aumentou.

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Em julho, por exemplo, o instituto informou ter respondido a cerca de 1,6 milhão de solicitações, acima dos 1,4 milhão de novos pedidos registrados no mesmo mês. A espera média caiu para aproximadamente 34 dias, segundo o governo.

O desempenho contrasta com o início do ano, quando o acúmulo de processos atingiu um dos maiores níveis já registrados.

A pressão levou o governo a estabelecer como prioridade a redução do estoque de pedidos atrasados e a fixar setembro como prazo para cumprir a promessa de eliminar a fila.

Meta ganhou peso político

O anúncio ocorre a pouco mais de um mês do início oficial do calendário eleitoral de 2026 e depois de meses em que a demora na concessão de benefícios se transformou em um problema político para o governo.

Em junho, o governo já trabalhava com a meta de eliminar até setembro os requerimentos que haviam ultrapassado 45 dias sem decisão. Naquele momento, havia cerca de 765 mil pedidos nessa situação.

A expectativa era reduzir o estoque antes das eleições e evitar que a demora no atendimento se transformasse em um dos temas explorados pela oposição durante a campanha.

O próprio Lula havia antecipado, na semana passada, que anunciaria o fim da fila nesta quinta-feira. O tema ganhou importância dentro do governo depois de o estoque atingir 3,1 milhões de pedidos no começo do ano.

No evento desta quinta, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que a missão dada pelo presidente era recuperar a credibilidade do INSS e evitar que segurados permanecessem sem resposta.

O que significa estar fora da fila

A diferença entre estoque e fila é importante para entender o anúncio.

Um pedido de aposentadoria, pensão, benefício por incapacidade ou outro benefício previdenciário não entra automaticamente na categoria de atraso assim que é protocolado.

O governo considera que existe uma demora excessiva quando a análise ultrapassa o prazo de 45 dias usado como referência.

Por isso, os 1,252 milhão de processos que ainda estavam em análise não equivalem a 1,252 milhão de pessoas esperando há meses.

Uma parcela substancial havia sido apresentada recentemente e outra dependia de informações que deveriam ser fornecidas pelos próprios segurados.

O número de requerimentos também não corresponde necessariamente ao número de pessoas, porque um mesmo segurado pode apresentar mais de um pedido ao instituto.

Mais concessões e novas ferramentas

A redução da fila veio acompanhada de um aumento no ritmo de concessão de benefícios.

Entre janeiro e julho, o INSS concedeu em média 730 mil benefícios por mês, ante 641 mil no mesmo período de 2025 e 438 mil em 2022.

O instituto também ampliou o uso de mecanismos automáticos para acelerar a análise dos requerimentos. A estratégia, porém, ainda enfrenta limitações.

Em auditoria realizada neste ano, o Tribunal de Contas da União apontou que o sistema de concessão automática desenvolvido pela Dataprev não havia produzido integralmente os resultados esperados.

O tribunal também identificou dificuldades para ampliar a participação dos processos automatizados e problemas relacionados à possibilidade de o segurado corrigir informações que poderiam alterar o valor do benefício.

Há ainda outro gargalo.

Mesmo depois de uma decisão favorável ao segurado em recurso, a implantação do benefício pode levar meses.

Em agosto, o Ministério da Previdência informou que estudava automatizar essa etapa, diante de um estoque de mais de 300 mil processos aguardando execução.

Governo ainda terá de sustentar o ritmo

O desafio agora passa a ser impedir que o estoque volte a crescer.

O INSS recebe mais de 1 milhão de novos requerimentos todos os meses, o que significa que a redução da fila depende de uma capacidade de processamento permanentemente superior à entrada de novos pedidos.

A estratégia adotada pelo governo permite afirmar que o sistema está processando os requerimentos em ritmo compatível com a demanda mensal. Isso é diferente, porém, de dizer que nenhum segurado aguarda uma decisão ou que todos os pedidos dentro do sistema já foram analisados.

Dos processos atualmente pendentes, 235 mil já ultrapassaram os 45 dias considerados como referência para atraso.

O governo afirma que esses casos envolvem, em parte, situações mais complexas e que foram criados grupos específicos para tratá-los. A presidente do INSS sustenta que esse tipo de resíduo continuará existindo em uma estrutura do tamanho da autarquia.

A diferença entre as duas métricas. A fila de pedidos fora do prazo e o estoque total em análise devem ser um dos principais pontos de atenção nos próximos meses.

Afinal, o desafio do instituto não termina com a redução do passivo: é manter a capacidade de resposta acima do volume de novos requerimentos.