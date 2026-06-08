Iniciativa visa acelerar startups que promovem autonomia para pessoas com deficiência
Toyota Mobility Foundation e ONOVOLAB lançam programa para impulsionar soluções de mobilidade ativa no mercado global
As inscrições para o programa de aceleração de startups que desenvolvem inovações de mobilidade ativa já estão abertas. O projeto nasce da cooperação entre a Toyota Mobility Foundation e o ONOVOLAB. O objetivo é apoiar as empresas emergentes com ao menos um ano de operação que desejam ampliar os negócios e entrar, de fato, em mercados no exterior.
As startups que já possuem soluções em fase avançada de produção são o foco da iniciativa que, por meio de orientação, suporte regulatório e trocas de experiência com o polo de inovação “MUH Toronto”, no Canadá, vai estimular que os protótipos cheguem ao mercado global e fomentem a independência de pessoas com deficiência.
Sediado em São Carlos, no interior paulista, o Mobility Unlimited Hub pode transformar o município, tornando-o uma espécie de centro de exportação tecnológica. A colaboração entre a Toyota Mobility Foundation e o ONOVOLAB fortalece também o ambiente de inovação latino-americano e serve, ao mesmo tempo, como uma porta de entrada para o atendimento de demandas de acessibilidade urbana e inclusão social no Brasil e demais países vizinhos.
As inscrições e os detalhes do programa podem ser acessados por meio deste link. O início das atividades está previsto para o mês de agosto.