Iniciativa visa acelerar startups que promovem autonomia para pessoas com deficiência

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Inscrições abertas para o programa de aceleração de startups em mobilidade ativa, fruto da parceria Toyota Mobility Foundation e ONOVOLAB. A iniciativa visa impulsionar empresas com soluções avançadas para o mercado global, focando na independência de pessoas com deficiência. Um passo para transformar São Carlos em polo exportador de tecnologia.

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As inscrições para o programa de aceleração de startups que desenvolvem inovações de mobilidade ativa já estão abertas. O projeto nasce da cooperação entre a Toyota Mobility Foundation e o ONOVOLAB. O objetivo é apoiar as empresas emergentes com ao menos um ano de operação que desejam ampliar os negócios e entrar, de fato, em mercados no exterior.

As startups que já possuem soluções em fase avançada de produção são o foco da iniciativa que, por meio de orientação, suporte regulatório e trocas de experiência com o polo de inovação “MUH Toronto”, no Canadá, vai estimular que os protótipos cheguem ao mercado global e fomentem a independência de pessoas com deficiência.

Sediado em São Carlos, no interior paulista, o Mobility Unlimited Hub pode transformar o município, tornando-o uma espécie de centro de exportação tecnológica. A colaboração entre a Toyota Mobility Foundation e o ONOVOLAB fortalece também o ambiente de inovação latino-americano e serve, ao mesmo tempo, como uma porta de entrada para o atendimento de demandas de acessibilidade urbana e inclusão social no Brasil e demais países vizinhos.

As inscrições e os detalhes do programa podem ser acessados por meio deste link. O início das atividades está previsto para o mês de agosto.