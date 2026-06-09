Ingressos para jogo do Brasil na Copa do Mundo está 29 vezes mais caro que no Catar

Os últimos ingressos disponíveis para os jogos do Brasil na Copa do Mundo estão 29 vezes mais caros que os da copa de 2022, mostra levantamento feito por VEJA nesta terça-feira, 9.

De acordo com o site de vendas da Fifa, neste momento há apenas ingressos disponíveis para o jogo entre Brasil e Haiti, na sexta-feira, 19, nos valores de 2.280 dólares para a arquibancada para categoria 2.

Os jogos entre Brasil e Marrocos (estreia da copa) e Brasil e Escócia estão indisponíveis para venda. Em termos comparativos e corrigidos pelo inflação, o ingresso para o jogo do Brasil na Copa disparou 29 vezes.

Em 2022, o preço do ingresso corrigido pela inflação era de 79 dólares. Já neste ano, a última remessa é vendida por 2.280 dólares. O valor está 1801% acima da última edição. Em 2026, a Fifa possui a meta de arrecadar cerca de 3 bilhões de dólares em bilheteria com a Copa. Em reais, com base no fechamento do câmbio de segunda-feira, o valor seria equivalente a 15,7 bilhões de reais.

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As rodadas seguintes possuem ingressos ainda mais caros. A final está com um preço de 35 mil dólares, enquanto as demais fases do evento global possuem preços variados. Fora dos meios oficiais, é possível encontrar ingressos mais baratos.

O site ticketdata mostra que os ingressos mais baratos custam 960 dólares para o jogo entre Brasil e Haiti. Já o mais caro está para a estreia no jogo entre Brasil e Marrocos, que está 1.891 dólares no ticketdata.