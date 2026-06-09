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Ingressos para jogo do Brasil na Copa do Mundo está 29 vezes mais caro que no Catar

Valor do ingresso no site da Fifa está em 2.280 dólares para a arquibancada

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 11h09 | Atualizado em 9 jun 2026, 11h34
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026
Em 2026, a Fifa possui a meta de arrecadar cerca de 3 bilhões de dólares em bilheteria (Mauro PIMENTEL/AFP)
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Os últimos ingressos disponíveis para os jogos do Brasil na Copa do Mundo estão 29 vezes mais caros que os da copa de 2022, mostra levantamento feito por VEJA nesta terça-feira, 9.

De acordo com o site de vendas da Fifa, neste momento há apenas ingressos disponíveis para o jogo entre Brasil e Haiti, na sexta-feira, 19, nos valores de 2.280 dólares para a arquibancada para categoria 2.

Os jogos entre Brasil e Marrocos (estreia da copa) e Brasil e Escócia estão indisponíveis para venda. Em termos comparativos e corrigidos pelo inflação, o ingresso para o jogo do Brasil na Copa disparou 29 vezes.

Em 2022, o preço do ingresso corrigido pela inflação era de 79 dólares. Já neste ano, a última remessa é vendida por 2.280 dólares. O valor está 1801% acima da última edição. Em 2026, a Fifa possui a meta de arrecadar cerca de 3 bilhões de dólares em bilheteria com a Copa. Em reais, com base no fechamento do câmbio de segunda-feira, o valor seria equivalente a 15,7 bilhões de reais.

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As rodadas seguintes possuem ingressos ainda mais caros. A final está com um preço de 35 mil dólares, enquanto as demais fases do evento global possuem preços variados. Fora dos meios oficiais, é possível encontrar ingressos mais baratos.

O site ticketdata mostra que os ingressos mais baratos custam 960 dólares para o jogo entre Brasil e Haiti. Já o mais caro está para a estreia no jogo entre Brasil e Marrocos, que está 1.891 dólares no ticketdata.

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